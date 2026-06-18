Carlos Alcaraz trainiert erstmals ohne Handgelenkschiene - Rückkehr auf der Hardcourt-Serie im Blick

Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz zeigt nach seiner Handgelenksverletzung erstmals positive Signale für ein Comeback. Ohne Schiene zu trainieren, gibt der Weltranglistenzweite vorsichtig Hoffnung auf eine Rückkehr auf der nordamerikanischen Sommer-Tour.

Der spanische Tennis -Superstar Carlos Alcaraz , der vor etwa einem Monat seine Teilnahme an der gesamten Rasensaison, einschließlich der prestigeträchtigen Championships in Wimbledon , wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk absagen musste, sendet nun erstmals vorsichtig positive Signale für sein Comeback .

In sozialen Medien und durch Berichte spanischer Medien wurde bekannt, dass der 23-Jährige, der zuletzt 66 Wochen lang die ATP-Weltrangliste anführte, erstmals seit seiner Verletzung ohne die stützende Schiene am Handgelenk trainiert hat. Diese Entwicklung gibt Anlass zu der Hoffnung, dass die Genesung planmäßig verläuft. Alcaraz hatte sich Mitte April während der Barcelona Open am rechten Handgelenk verletzt, was eine längere Trainingspause notwendig machte. Bislang galt eine Teilnahme an den Grand-Slam-Turnieren in Wimbledon, die vom 29.

Juni bis zum 12. Juli stattfinden, als ausgeschlossen. Auch für das traditionelle Rasen-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club, das in der Woche vor Wimbledon beginnt, hatte er bereits zuvor abgesagt. Nun rückt jedoch eine mögliche Rückkehr auf die ATP-Tour in greifbare Nähe.

Nach Angaben des spanischen Senders "Radio Nacional de España" wird sich Alcaraz in dieser Woche in Barcelona weiteren eingehenden medizinischen Untersuchungen unterziehen. Der Fokus liegt dabei darauf, die Belastbarkeit des Handgelenks unter realistischen Spielbedingungen zu testen. Ein Comeback noch während der Wimbledon-Saison erscheint jedoch weiterhin unrealistisch, da das Grand-Slam-Turnier bereits in weniger als zwei Wochen beginnt und die notwendige Spielpraxis sowie das-intensive Training auf Rasen fehlen würden. Stattdessen wird frühestens mit einer Rückkehr auf der nordamerikanischen Hardcourt-Serie im Sommer gerechnet.

Als mögliches Ziel für sein erstes offizielles Turnier nach der Verletzungspause wird das ATP-500-Event in Washington D.C. Ende Juli genannt. Darauf folgen die hochdotierten Masters-1000-Turniere in Montreal und Cincinnati, die als wichtige Generalprobe für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, die US Open Ende August, fungieren. Die Tennis-Welt blickt gespannt auf die weitere Genesung des Spaniers, dessen dynamischer und aggressiver Spielstil die Dominanz in der Herrenkonkurrenz in den letzten zwei Jahren geprägt hat.

Sein Fitnesszustand und die schrittweise Steigerung der Belastung werden in den kommenden Wochen kritisch sein, um eine langfristige Gesundheit und eine erfolgreiche Rückkehr auf die Tour zu gewährleisten. Die genauen Zeitpläne für sein Training und eventuelle Wildcard-Teilnahmen werden wahrscheinlich in Abhängigkeit von den Ergebnissen der anstehenden medizinischen Checks in Barcelona festgelegt





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