Carlos Alcaraz leidet unter Oberschenkelproblemen vor dem Halbfinale der ATP Finals in Turin. Ein MRT soll über seine Teilnahme klären.

Carlos Alcaraz steht kurz vor dem Finaleinzug bei den ATP Finals, doch eine unverhoffte körperliche Beschwerde könnte seine Teilnahme gefährden. Der spanische Tennisprofi zeigte nach seinem Sieg gegen den Deutschen Alexander Zverev zwar zunächst Gelassenheit, gab jedoch zu, dass er unter Beschwerden in der Oberschenkelrückseite leidet. Diese Entwicklung wirft die entscheidende Frage auf, ob der siebzigjährige Grand-Slam-Sieger das Halbfinale bestreiten kann, zumal er sich nur einen Tag später erneut messen müsste.

Medizinische Untersuchung in Turin

Die Sportmediziniker des Sportmedizinischen Instituts in Turin, das direkt an die Inalpi Arena angrenzt, haben am Donnerstagvormittag eine detaillierte Diagnostik durchgeführt. Carlos Alcaraz unterzog sich einem MRT, um das Ausmaß der Verletzung am Oberschenkel präzise zu klären. Dieses diagnostische Verfahren ist unerlässlich, um festzustellen, ob der 23-jährige Spieler in Turin für das Halbfinale bereitsteht und ob er später auch bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna antreten darf. Begleitet wurde die Untersuchung von seinem Vertrauensarzt Juanjo Lopez, seinem Physiotherapeuten Juanjo Moreno sowie seinem Fitnesstrainer Alberto Lledo.

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Verletzungsmechanismus und Symptome

Die ersten Anzeichen für die Probleme in der Oberschenkelmuskulatur traten bereits im Verlauf des Halbfinalspiels gegen Alexander Zverev auf. Den Berichten der spanischen Sportzeitung Marca zufolge spürte Carlos Alcaraz die Beschwerden erstmals im ersten Spiel des zweiten Satzes. Nach dem anschließenden Seitenwechsel bat er um eine sofortige Behandlung durch seinen Physiotherapeuten, der die betroffene Stelle bandagierte, um den weiteren Spielverlauf zu ermöglichen. Trotz der körperlichen Limitierung gelang es ihm, das Match souverän zu gewinnen, doch die körperlichen Signalen waren eindeutig.

Strategische Pause und Trainingsabsage

Um seinen Körper zu schonen und weitere Schäden zu vermeiden, hat Carlos Alcaraz eine für 13 Uhr angedachte Trainingseinheit absagen müssen. Diese Entscheidung dient der Prävention und der Erholung vor dem höchstwahrscheinlichen Halbfinale. In einer ersten Einschätzung nach dem Match äußerte der Weltranglistenerste, dass er sich nach dem Spiel noch in Ordnung gefühlt habe. Er betonte jedoch, dass der Rest des Tages und der folgende Tag für seine weitere Entscheidung von zentraler Bedeutung seien. Er werde die Lage gemeinsam mit seinem Team und seinem Physiotherapeuten bewerten.

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Herausfordernde Zeitplanung für den Halbfinaleinzug

Die Organisatoren der ATP Finals haben Carlos Alcaraz vor eine immense physikalische Herausforderung gestellt. Sollte er das Halbfinale erreichen, müsste er innerhalb von nur 24 Stunden zwei hochwertige Matches absolvieren. Sein nächstes Spiel ist am Freitag ab 14:30 Uhr gegen den bereits ausgeschiedenen Italiener Flavio Cobolli angesetzt. Nur 24 Stunden später, also am Samstag, ist sein mögliches Halbfinale gegen den Zweiten der Gruppe von Alexander Zverev geplant. Diese knappe Zeitachse erfordert eine schnelle Heilung oder eine präzise Management-Strategie der Arzmannschaft.

Auswirkungen auf Davis Cup und Karrierebilanz

Die aktuelle Verletzungssituation von Carlos Alcaraz hat auch implikationen für den bevorstehenden Davis Cup. Die Finalrunde des Team-Turniers beginnt am 24. November in Bologna. Ein möglicher Aufeinandertreffen von Spanien und Deutschland im Halbfinale des Davis Cups ist denkbar, würde aber eine sofortige Genesung voraussetzen. Zudem unterscheidet sich die aktuelle Situation von seiner Leistung im Vorjahr: Damals stand er erstmals im Finale der ATP Finals, verlor jedoch und verpasste anschließend die Finalrunde des Davis Cups wegen einer Oberschenkelverletzung. Seit seinem Comeback Ende August nach seiner Handgelenksverletzung hat er in Tokio, Wien und beim Masters in Paris drei Turniere gewonnen und befindet sich sportlich in Topform.