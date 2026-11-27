Williams-Pilot Carlos Sainz möchte nicht gegen die vorgegebene Stintlänge in Katar argumentieren, findet aber die hohen Reifendrücke seltsam

Rundenvorgaben von Reifenhersteller Pirelli beim Formel-1-Rennen in Katar für positiv, sieht aber die aus seiner Sicht erneut hohen Reifendrücke kritisch.

"Ehrlich gesagt ist der Wert, auf den wir da gehen, verrückt", so der Williams-Pilot vor dem vorletzten Grand Prix des Jahres. Pirelli hat wie in den vergangenen Jahren wieder eine maximale Stintlänge für das 57 Runden lange Rennen vorgegeben. Die Pneus dürfen im Rennen höchstens 27 Runden eingesetzt werden. Bei einer Renndistanz von 57 Runden bedeutet das, dass die Fahrer mindestens zwei Stopps einplanen müssen.

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Dass die Vorgabe im Vergleich zum Vorjahr um zwei Runden angehoben wurde, sieht Sainz nicht grundsätzlich kritisch. Im Gegenteil:"Ich habe hier in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, zweimal in zwei verschiedenen Jahren hatte ich zwei Runden vor Schluss einen Reifenschaden vorne links, als es diese Regel noch nicht gab, und es kam völlig aus dem Nichts", erinnert er sich.