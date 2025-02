Carlos Sainz wechselt zu Williams

Der Formel-1-Star Carlos Sainz wechselt nach dem Verlust seines Ferrari-Cockpits zum Williams-Team. Er war der erste der beiden Williams-Piloten, der im FW47 ausrücken durfte und gab bereits sein Feedback an die Ingenieure.

Carlos Sainz, der Formel-1-Star, wechselt nach dem Verlust seines Ferrari-Cockpits zum Williams-Team. Der vierfache GP-Sieger aus Madrid durfte bei der Präsentation als Erster im FW47 ausrücken. Sainz war bereits vor Beginn der letzten Saison informiert, dass er seinen Platz im Ferrari-Team an Lewis Hamilton abgeben musste, einem Wechsel, der das gesamte Formel-1-Fahrerlager überraschte.

Er reagierte sportlich auf die Nachricht und kündigte an, seine Optionen für die Zukunft genau zu prüfen und sich ausreichend Zeit für die Wahl seines nächsten Teams zu lassen. Williams setzte sich schließlich gegen einige andere Interessenten durch. Sainz äußerte sich zuversichtlich, dass Williams der richtige Ort für ihn ist, um seine Formel-1-Reise fortzusetzen. Er ist stolz darauf, sich einem so historischen und erfolgreichen Team anzuschließen, in dem viele seiner Kindheitshelden gefahren sind. Der 30-Jährige sieht das Ziel, Williams wieder an die Spitze des Grids zu bringen, als eine Herausforderung, der er sich mit Vorfreude und positiver Einstellung stellt. Er ist überzeugt, dass dieses Team die Zutaten hat, um wieder Geschichte zu schreiben. Sainz, der bereits für vier Teams in der Königsklasse an den Start gegangen ist, hat sich intensiv auf die erste gemeinsame Saison mit Williams vorbereitet. Wie er in der Enthüllung des 2025er-Autos verriet, hat er bereits viel Zeit in England verbracht, um sich mit seinem neuen Team vertraut zu machen. Auch seinen kurzen Urlaub auf den Malediven konnte er nicht so richtig genießen. Sainz ist ein aktiver Mensch und nach zwei Tagen auf den Malediven wurde ihm schon unruhig und er wollte wieder mit dem Training beginnen. Er ist lieber aktiv und im Einsatz, als nur in der Sonne zu liegen und sich zu entspannen. Während der Präsentation durfte Sainz als Erster im FW47 ausrücken. Seine erste Installationsrunde absolvierte er auf dem trockenen Rundkurs von Silverstone auf Regenreifen. Über den Speed seines neuen Dienstwagens konnte er noch nicht viel sagen. Er berichtete, dass alles gut gelaufen sei, und dass dies bei der ersten Runde mit einem neuen Auto immer ein gutes Zeichen sei. Nun wird er den Ingenieuren sein Feedback geben, welche Dinge im Cockpit verbessert werden können. Danach werden sie sich auf das Fahren mit Slicks vorbereiten





