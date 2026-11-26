Carmen Geiss hat weit im Fotoalbum zurückgeblättert und echte Schätze gefunden. Die Millionärsgattin zeigt, wie sie und Gatte Robert Geiss in jungen Jahren ausgesehen haben. Sehr zur Freude ihrer Fans.

Carmen Geiss hat weit im Fotoalbum zurückgeblättert und echte Schätze gefunden. Die Millionärsgattin zeigt, wie sie und Gatte Robert Geiss in jungen Jahren ausgesehen haben.

Sehr zur Freude ihrer Fans.

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"Ich habe mal wieder in unserer Fotokiste gewühlt", verkündet Reality-TV-Star und Millionärsgattin Carmen Geiss. Was sie dabei gefunden hat, will die 61-Jährige ihren 1,4 Millionen Instagram-Followern nicht vorenthalten. Es sind Fotos von sich und ihrem Mann Robert Geiss, auf denen die beiden in jungen Jahren mit einem schwarzen Porsche posieren.