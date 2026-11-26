Carmen Geiss offenbart ihre Tinnitus-Beschwerden nach dem Raubüberfall in Saint-Tropez. Die Familie hat die Sicherheit erhöht, doch die psychischen Folgen halten an.

Die deutsche Fernsehdame Carmen Geiss leidet weiterhin unter den massiven Folgen eines brutalen Einbruchs in ihr Zuhause. Mehr als ein Jahr nach dem Vorfall im Juni 2025 klagt die 61-Jährige in einem offenen Brief an ihre Followers auf Instagram über anhaltende gesundheitliche Probleme. Der zentrale Punkt ist ein hartnäckiges Rauschen in beiden Ohren, das sie als Tinnitus identifiziert und als persönlichen Hilferuf an die Öffentlichkeit richtet.

Auslöser des Tinnitus war der Einbruch

Der auslösende Faktor für die aktuellen Beschwerden ist der Gewaltüberfall auf die Villa der Familie Geiss in Ramatuelle, einem Ortsteil von Saint-Tropez. In der Nacht zum 15. Juni 2025 drangen vier Männer in das Anwesen ein, das etwa zehn Kilometer von Saint-Tropez entfernt liegt. Während der Tat wurden Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 200.000 Euro geraubt, bevor die Täter fliehen konnten. Die psychische Belastung dieser Situation führte Monate später zu den körperlichen Symptomen, die Carmen Geiss bis heute nicht loslassen.

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Detailierte Schilderung der Tinnitus-Symptome

Carmen Geiss beschreibt das Leiden als ein permanentes, nicht verschwindendes Geräusch. Dieses Rauschen tritt besonders stark auf, wenn es um sie herum absolut ruhig ist. Sie betont, dass sie noch immer nicht genau weiß, wie der Zusammenhang zwischen dem traumatischen Ereignis und der Entstehung des Tinnitus physiologisch genau zustande kam. Dennoch ordnet sie die Symptome direkt der enormen Angst und den grausamen Minuten der Tat zu, in denen sie gewürgt wurde und ihre Sicherheit verloren fühlte.

Selbstmedikation und Hoffnungslosigkeit

Um mit der Schlaflosigkeit und den quälenden Geräuschen umzugehen, hat sich die TV-Prominente bisher verschiedene Methoden ausprobiert. Sie gab an, Tabletten sowie osteopathische Behandlungen getestet zu haben, ohne dass diese eine dauerhafte Besserung brachten. In ihren verzweifelten Momenten gibt sie zu, dass sie teilweise so viel Flüssigkeit zu sich nimmt, um ihren Geist von den negativen Gedanken abzulenken. Selbst mit Medikamenten fällt es ihr zunehmend schwer, nachts ruhige Schlafphasen zu finden.

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Digitale Hilfssuche und Produkt-Skepsis

Aktuell wendet sich Carmen Geiss direkt an ihre Internet-Nutzer, um Ratschläge für wirksamere Therapien oder Anlaufstellen zu erhalten. Als sie ein beworbenes Mittel gegen Tinnitus sah, war ihr erster Impuls, dieses sofort zu bestellen. Aus Vorsicht und Erfahrung fragt sie ihre Fans jedoch zunächst, ob jemand dieses Produkt bereits ausprobiert hat. Sie drängt explizit auf Ehrlichkeit und wäre sogar dankbar für die Rückmeldung, dass das Mittel gar nichts gebracht hat, da sie nicht weitere falsche Hoffnungen aufbauen möchte.

Verbesserte Sicherheitsvorkehrungen für die Familie

Neben den gesundheitlichen Folgen hat die Familie Geiss ihre Sicherheitsmaßnahmen drastisch ausgeweitet, um weitere Vorfälle zu verhindern. Shania Geiss, die 22 Jahre alte Tochter, und Davina, sowie Robert Geiss, der 62-jährige Vater, haben zusammen mit Carmen die Villa in Saint-Tropez gesichert. Es wurden Panikknöpfe in allen Ecken des Hauses installiert, die Zahl der Leibwächter erhöht und ein gesicherter Zaun errichtet. Insgesamt wurden 32 Überwachungskameras im Außenbereich montiert, um die Immobilie besser zu schützen und ein sicheres Gefühl zurückzugewinnen.