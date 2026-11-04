Carmen Hanken bewahrt das Andenken an Tamme Hanken nach 10 Jahren

Zehn Jahre nach dem Tod von Tamme Hanken führt Carmen Hanken den Hof in Filsum weiter. Sie erzählt von ihrer Trauer, dem Tierrescue und ihrem neuen Leben.

Zehn Jahre sind vergangen, seit der deutsche Fernsehtam Tamme Hanken am 10. Oktober 2016 überraschend verstarb. Seine Witwe Carmen Hanken, heute 66 Jahre alt, bewahrt seine Erinnerung in ihrem Zuhause in Filsum in Ostfriesland. Auf dem Gelände des einstigen Reha-Hofs stehen Hengst Nigu und Pony Lenny von Sande, während im Inneren zahlreiche Fotos und persönliche Gegenstände an den 2,06 Meter großen Moderatoren erinnern.

Tod und Überleben des Reha-Hofs

Tamme Hanken erlag 2016 im Alter von 56 Jahren einem Herzversagen. Carmen Hanken erhielt an jenem Abend einen Anruf, der ihr Leben für immer veränderte. Sie musste ins Krankenhaus eilen, wo Ärzte zwei Stunden lang erfolglos versucht hatten, ihr Mann wiederzubeleben. Dieser plötzliche Verlust ließ sie das Gefühl haben, als würde man ihr den Boden unter den Füßen wegziehen.

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Nach dem Tod ihres Mannes stand Carmen Hanken vor der gewaltigen Aufgabe, den Hankenhof zu retten. Das Anwesen beherbergte 50 Pferde, 18 Rinder, 17 Schafe und elf Schweige. Zudem gab es zahlreiche Gebäude und fest angestellte Mitarbeiter, die weiter versorgt werden mussten. Tamme Hanken hatte die Zuchten sehr geliebt, doch allein war die Weiterführung in dieser Dimension nicht möglich.

Carmen Hanken entschied sich, einen Großteil der Tiere zu verkaufen, um den Betrieb finanziell zu stabilisieren. Diese Maßnahme führte zu heftiger öffentlicher Kritik, da viele Zuschauer den Hof in seiner ursprünglichen Größe erhalten wollten. Sie betont jedoch, dass sie die finanzielle Basis für den Unterhalt der großen Tierzahl nicht besaß und die 50 Pferde ohne Personal nicht hätte versorgen können.

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Berufliche Neuausrichtung und Tiertherapie

Der 14 Jahre lange Hof in der ostfriesischen Landschaft ist heute sowohl Wohnstätte als auch Arbeitsplatz für Carmen Hanken. Die 9000 Quadratmeter große Fläche ist ein ruhiger Ort in der Natur, den sie sehr schätzt. Sie ist keine Anfängerin im Umgang mit Tieren, sondern übt diesen Beruf bereits seit mehr als 50 Jahren regelmäßig aus.

Bereits mit 15 Jahren begann sie, sich intensiv mit Pferden und deren Bewegungsmechanik auseinanderzusetzen. Diese langjährige Erfahrung wandelte sie im Jahr 2005 in ihren Hauptberuf um. Heute behandelt sie aktiv Pferde und Hunde, gibt Reitunterricht und betreut Tiere, die sich von Verletzungen oder Operationen erholen müssen.

Im Gegensatz zu vielen Beobachtern führt Carmen Hanken nicht einfach die Arbeit ihres berühmten Mannes fort. Sie hat ihre eigene fachliche Identität aufgebaut und nutzt ihr tiefes Wissen, um kranken und verletzten Tieren zu helfen. Dies ermöglicht ihr ein unabhängiges Leben, das von ihrer Expertise geprägt ist.

Private Erinnerungen und neue Lebensweise

Carmen Hanken trägt den Ehering ihres verstorbenen Mannes an einer Kette um den Hals. Sie beschreibt ihn mit einem lachenden Kommentar: Dort passt sogar eine Zwei-Euro-Münze hinein, da die Finger ihres Mannes sehr dick waren. Ihren eigenen Ehering hat sie nie abgelegt. Nach zehn Jahren widmen sieht sie sich keinen neuen Partner vor, da dies nicht ihrer aktuellen Lebensrealität entspricht.

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Die Räume im Obergeschoss, die Tamme Hanken früher bewohnte, vermietet Carmen Hanken nun als Ferienwohnung. Die Einrichtung ließ ihr Mann einst selbst auswählen. Ein Gästebuch, das auf dem Hof liegt, erfreut sie sehr, da es zeigt, wie vielen Menschen ihr Mann noch im Gedächtnis ist. Diese positive Resonanz ist ihr wichtig.

Ihr eigener Lebensstil hat sich ebenfalls verändert. Carmen Hanken trägt seit fünf Jahren eine praktische Kurzhaarfrisur, da die langen Haare früher nicht mehr zu ihr passten. Ein Foto aus ihrem Leben zeigt sie und ihren Mann am 27. März 2002 in der Talkshow von Moderator Johannes B. Kerner. Dieses Bild erinnert sie an ihre erste Begegnung.

Das Paar war zwölf Jahre verheiratet und insgesamt 14 Jahre lang zusammen. Sie hatten das Anwesen zwischen 2010 und 2012 gemeinsam aufwendig saniert. Neues Dächer und modernisierte Gebäude zeugen von ihrer gemeinsamen Arbeit. Carmen Hanken ist zuversichtlich, dass Tamme Hanken glücklich darüber wäre, dass der Hof trotz aller Schwierigkeiten erhalten blieb.