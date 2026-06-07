Carmen Nebel's Son Struggles with Depression

Carmen Nebel's son, Gregor Nebel, has been struggling with depression and has been seeking treatment in a clinic. He has shared his experience on Instagram, highlighting the importance of seeking support for mental health issues.

Enges Verhältnis: ZDF -Moderatorin Carmen Nebel (damals 63, heute 69) mit ihrem einzigen Sohn Gregor (damals 35, heute 41) 2019 in Berlin Große Sorge um Gregor Nebel (41), den einzigen Sohn von TV-Legende Carmen Nebel (69)!

Mit ihrer Sendung „Willkommen bei Carmen Nebel“ begeisterte die einst Schlagerkönigin des ZDF fast 18 Jahre lang ein Millionenpublikum. Mittlerweile genießt sie ihren Ruhestand – und muss nun um ihren Sohn bangen. Der Medienunternehmer (u.a. Gründer des Musikportals Schlager.de) hat sich selbst in eine Klinik eingewiesen! Carmen Nebel (damals 48) wird 2004 in der ZDF-Sendung „Willkommen bei Carmen Nebel“ von Weltstar Julio Iglesias (damals 61, heute 82) mit einem Handkuss begrüßt.

Die Sendung lief bis 2021Er schreibt bei Instagram: „In den letzten Monaten ging es mir psychisch nicht gut. Ich habe mich deshalb entschieden, in eine Klinik zu gehen, um meine mittlerweile diagnostizierte Depression behandeln zu lassen. Dies hier zu teilen, fällt mir nicht leicht, aber ich möchte ehrlich sein und zeigen, dass psychische Erkrankungen Teil des Lebens sein können – und dass es okay ist, sich Unterstützung zu suchen.

“Widerruf Tracking und CookiesUnd weiter: „In meinem Fall fühlt sich die Depression nicht nur wie ‚traurig sein‘ an, sondern wie ein Zustand, der meinen ganzen Alltag durchzieht und schwerer macht. An vielen Tagen kostet mich schon das Aufstehen mehr Kraft, als andere vielleicht für einen ganzen Tag brauchen. Hier ziehe ich mich nun vorerst ein wenig zurück und melde mich bestimmt bald wieder.

“(gehört mittlerweile zur Funke Mediengruppe) von einem Nischenprodukt zum größten Musikportal Europas. Zuletzt war er Geschäftsführer der Deutschen Medienportale GmbH ( Nach fünf Jahren Beziehung gab er seiner Partnerin Katrin Voigt (42, Journalistin) im vergangenen Sommer das Jawort. Die Hochzeit fand im brandenburgischen Michendorf statt. Sie brachte zwei Kinder mit in die Ehe.

Das Paar hatte sich am Arbeitsplatz kennengelernt. Zu „Superillu“ sagte er: „Mit Katrin habe ich meine beste Freundin geheiratet.

“ Das Verhältnis zu seiner berühmten Mutter gilt als eng und liebevoll. Gregor Nebel blickt zumindest positiv in die Zukunft: „Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.

“ Sowohl Carmen Nebel als auch Ehefrau Katrin Nebel-Voigt ließen eine BILD-Anfrage bislang unbeantwortet





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