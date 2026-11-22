Kanadas Premierminister Carney nutzte das Galadinner in Ottawa, um durch einen scharfen Trump-Imitator die US-kanadischen Spannungen satirisch zu thematisieren und Zölle zu verspotten.

Kanadas Premierminister Justin Carney präsentierte sich am Sonntagabend in Ottawa in einer ungewöhnlichen, aber pointierten Rolle. Bei einem traditionellen Pressedinner holte er einen Imitator der US-Präsidenten auf die Bühne, um die angespannten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten humorvoll zu thematisieren. Die Inszenierung diente als direkter, satirischer Kommentar zu den aktuellen diplomatischen und wirtschaftlichen Konflikten zwischen Ottawa und Washington.

Satirischer Angriff auf Handelsstreitigkeiten

Der Imitator übernahm die Rolle des US-Präsidenten mit brutaler Offenheit und griff sofort die berüchtigte Art von Trumps Händedruck auf. Indem er Carney und einen weiteren Imitator förmlich am Arm riss, demonstrierte er eine aggressive Körpersprache, die für den amerikanischen Politiker charakteristisch ist. Der Scherz ging sogleich an die persönliche Substanz: In Anspielung auf die jüngste Angewohnheit des US-Präsidenten, über die Körper seiner männlichen Politikerkollegen zu sprechen, schwärmte der falsche Trump vom ungläubigsten Arsch Carneys. Diese direkte, bodenständige Sprache sollte nicht nur die Medien, sondern auch das internationale politische Klima reflektieren.

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Politische Provokationen und Botschafter-Kritik

Neben den persönlichen Anspielungen stand der wirtschaftliche Konflikt im Fokus der Darbietung. Der Imitator kündigte den Bau einer Grenzmauer an, für die Kanada die Kosten übernehmen müsste. Damit griff er direkt den laufenden US-kanadischen Zollstreit auf und versicherte, man werde zu einer Einigung kommen. Der einzige Hindernisfaktor sei er selbst, da er verrückt sei. Zusätzlich richtete sich der Spott gegen den an den Verhandlungen beteiligten US-Botschafter in Kanada, Pete Hoekstra. Der Imitator zitierte Trump mit den Worten, man habe jemanden gesucht, der weniger sympathisch sei als er, und Hoekstra gefunden habe. Ein weiterer Wortwitz lautete, Hoekstra setze den Arsch in den Botschafter.

Reaktionen im Saal und diplomatisches Klima

Trotz der Schärfe der Satire lief die Veranstaltung im Rahmen des jährlichen Galadinner Parliamentary Press Gallery Dinner in Ottawa. Dieses Ereignis ist traditionell der Ort, an dem sich Politiker und Journalisten begegnen und Programm Witze sowie satirische Einlagen darbieten. Carney, der währenddessen auf der Bühne stand, folgte der Darbietung sichtlich erheitert. Auch die Journalisten im Saal lachten immer wieder laut auf, was zeigt, dass die Satire als Ventil für die aktuelle Frustration über die bilateralen Beziehungen diente.

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Hintergrund: Belastete US-kanadische Beziehungen

Die US-kanadischen Beziehungen sind stark belastet, seitdem Trump Zölle gegen das Nachbarland verhängt hat. Wiederholt hat der US-Präsident öffentlich über eine Annexion Kanadas nachgedacht, was in Ottawa auf Empörung stieß. Die kanadische Regierung reagierte mit Gegenzöllen und versucht seither, die wirtschaftliche Abhängigkeit ihres Landes von den USA zu verringern. Verhandlungen über einen Zolldeal stockten zuletzt erheblich, was die Unsicherheit in der Wirtschaft erhöht hat.

Öffentliche Meinung und offene Fragen

Diese diplomatischen Drohungen des US-Präsidenten gegen den nördlichen Nachbarn schlagen sich auch in dessen persönlichen Beliebtheitswerten nieder. Laut einer Umfrage des kanadischen Instituts vom August dieses Jahres hatten 79 Prozent der befragten Kanadier eine negative Haltung zu Trump. Trump hat bisher nicht auf die Showeinlage in Kanada reagiert. Bekannte sagen ihm nach, dass er durchaus Humor hat, doch ob der echte Präsident über die Scherze seines Doubles tatsächlich lachen kann, bleibt abzuwarten.