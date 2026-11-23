Carnival Cruise Line erweitert das Angebot für Erwachsene mit kinderfreien Zonen auf der Carnival Destiny. Das Schiff startet 2029 mit exklusiven Bereichen für entspannten Urlaub ohne Kinderlärm.

Carnival Cruise Line kündigt eine signifikante Erweiterung des Angebots für erwachsene Reisende an. Das Unternehmen plant auf dem neuen Megaschiff namens Carnival Destiny spezielle Kabinen, Pools und Rückzugsbereiche, die ausschließlich Erwachsenen vorbehalten sind. Diese Zonen erstrecken sich über vier Decks des Schiffes. Ziel ist es, ruhige Bereiche für Gäste zu schaffen, die keine Kinder mitbringen.

Neben den Bordbereichen plant Carnival einen kinderfreien Privatstrand auf der britischen Jungferninsel Half Moon Cay auf den Bahamas. Dieser Strand namens Serenity Beach soll im Jahr 2027 eröffnet werden. Die Reederei will damit der wachsenden Nachfrage nach adult-only-Erlebnissen gerecht werden, die auch in der Anreisephase beginnt.

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Exklusive Bereiche auf vier Decks

Die Carnival Destiny ist der erste von drei geplanten Megalinern einer neuen Schiffsklasse. Das Schiff soll im Jahr 2029 in Dienst gestellt werden. Es bietet Platz für knapp 8000 Passagiere und gehört damit zu den weltweit größten Kreuzfahrtschiffen. Laut Angaben der Reederei gibt es auf dem Mega-Dampfer rund dreieinhalbmal so viel kinderfreie Fläche wie auf den bisherigen Schiffen der Flotte.

Zu den adult-only-Bereichen zählen neue Pools und Rückzugszonen. Diese werden erstmals auch private Cabanas umfassen. Die Designstrategie zielt darauf ab, Erwachsene und Familien räumlich voneinander zu trennen, um Störungen zu minimieren. Das Konzept soll beiden Gruppen mehr eigene Bereiche bieten und das gegenseitige Stören an Bord reduzieren.

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Wettbewerb im Adult-Only-Markt

Adult-only-Zonen gewinnen in der Kreuzfahrtbranche zunehmend an Beliebtheit. Konkurrenten wie Virgin Voyages bieten bereits reinen Erwachsenen-Reisen an. MSC Cruises stellt Erwachsenen-Pools und Sonnendecks zur Verfügung. Royal Caribbean unterhält gleich mehrere Zonen, die nur für Erwachsene zugänglich sind. Princess Cruises wirbt mit ruhigen Adult-only-Sonnendecks und privaten Cabanas für entspannte Aufenthalte.

Der Trend zu adult-only-Angeboten reicht inzwischen bis zur Anreise der Reisenden. Im vergangenen Monat kündigten die Fluggesellschaft JetBlue und Virgin Voyages eine Zusammenarbeit an. Das gemeinsame Angebot umfasst sowohl den Flug als auch den anschließenden Transfer zur Kreuzfahrt. Beide Teile des Pakets sind ausschließlich Erwachsenen vorbehalten. Diese Integration zeigt die wachsende Bedeutung des Marktes für kinderfreie Urlaubsformen.

Bilanzierung für Familien und Erwachsene

Carnival setzt bewusst auf eine Balance zwischen ruhigen Zonen und Familienangeboten. Auf der Carnival Destiny gibt es fast doppelt so viel Platz für Familienangebote wie auf den jüngsten Schiffen der Flotte. Zu diesen Angeboten zählen unter anderem Minigolf, Spielhallen und Familienrestaurants. Zudem sind weitere Freizeitaktivitäten für Kinder geplant.

Die strategische Ausrichtung von Carnival Cruise Line zielt darauf ab, unterschiedliche Bedürfnisse an Bord zu erfüllen. Durch die räumliche Trennung sollen Erwachsene ohne Kinder ebenso wie Familien ihre gewünschten Urlaubsformen genießen können. Das Unternehmen positioniert sich mit der neuen Klasse der Megaliner explizit als Anbieter für verschiedene Reisetypen. Die Erweiterung der Infrastruktur auf vier Decks unterstreicht die Priorität, die Carnival auf die Zufriedenheit erwachsener Reisender legt.