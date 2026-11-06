Carol Schuler als Tessa Ott: Neuer Tatort Zürich Termin und Karriere

Carol Schuler ermittelt als Fallanalytikerin Tessa Ott im neuen Tatort Zürich. Details zum Ausstrahlungstermin am 8. November 2026 und ihrer langjährigen Rolle.

Carol Schuler übernimmt in der neuen Folge von Tatort Zürich die Rolle der Fallanalytikerin Tessa Ott. Die Schweizer Schauspielerin und Musikerin agiert im Team mit Isabelle Grandjean, dargestellt von Anna Pieri Zuercher. Beide Frauen ermitteln gemeinsam in der Schweizer Großstadt Zürich und lösen komplexe Kriminalfälle. Die Produktion kombiniert ihre jeweiligen Talente, um die Handlung voranzutreiben.

Neue Folge und Ausstrahlungstermin

Die neue Episode von Tatort Zürich wird am 8. November 2026 um 20.15 Uhr erstausgestrahlt. Dies ist der offizielle Sendeplatz für das Krimi-Format im deutschen Fernsehen. Zuschauer können sich auf die Ermittlungsmethoden der beiden Hauptdarstellerinnen freuen. Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher bilden dabei ein festes Duo in der Reihe.

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Frühe Karriere und Auszeichnungen

Die Liebe zur Kunst begann für Carol Schuler bereits im Kindesalter. Mit fünf Jahren trat sie dem Kindertanztheater ihrer Tante bei. Parallel dazu erhielt sie Unterricht in Ballett, Stepptanz und Gesang. Diese vielseitige Ausbildung legte den Grundstein für ihre spätere Laufbahn. Sie absolvierte bereits mit elf Jahren ihr Kameradebüt. Im Jahr 2001 hatte sie ihre erste Hauptrolle im Film Lieber Brad. Für diese schauspielerische Leistung wurde sie mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet.

Internationale Erfolge und Zusammenarbeiten

Seit 2014 steigt ihre Karriere als Schauspielerin stetig an. Sie arbeitete dabei mit renommierten Schauspielkollegen zusammen. In dem Film Blochin - Die Lebenden und die Toten von 2015 war sie an der Seite von Jürgen Vogel zu sehen. Im Jahr 2017 spielte sie in Zweibettzimmer mit Anja Kling. Diese Produktionen festigten ihren Ruf als vielseitige Darstellerin auf verschiedenen Bühnen. Sie überzeugt sowohl im Film als auch im Fernsehen durch ihre Präsenz.

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Engagement in Berlin und Zürich

Zwischen 2017 und 2020 war Carol Schuler festes Mitglied des Ensembles der Schaubühne Berlin. In Berlin absolvierte sie 2009 weitere wichtige Schritte in ihrer Karriere. Sie bleibt ihren Wurzeln treu, auch wenn sie in Deutschland lebt. Im Winter zeigt sich ihre Schweizer Seite besonders deutlich. Käsefondue mit Brot zählt dann zu ihren Leibspeisen. Sie ist weiterhin in Produktionen in Berlin und Zürich aktiv.

Sängerisches Talent und öffentliche Wahrnehmung

Carol Schuler wird oft mit der verstorbenen Sängerin Amy Winehouse verglichen. Dieser Vergleich stört sie nicht, da sie einen eigenen Weg eingeschlagen hat. Auf Instagram veröffentlichte sie sogar ein Video, in dem sie Amy Winehouse imitiert. Ihr Gesangstalent ist dabei evident und wird durch die Parodie unterstrichen. Sie überzeugt auf unterschiedlichen Bühnen nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Musikerin.

Privatleben und Zusammenarbeit mit Anna Pieri Zuercher

Die Beziehung zu ihrer Kollegin Anna Pieri Zuercher ist nicht nur professionell. Die beiden Schauspielkolleginnen sind auch privat gut befreundet. Zusammen mit Isabelle Grandjean spielt Carol Schuler die Tessa Ott. Ihre Schauspielkollegin bewertet sie als authentische und direkte Person. Sie sagt laut der Einschätzung, was sie denkt und hat viel Humor. Diese Charaktereigenschaften kommen auch in ihrer Rolle als Fallanalytikerin zum Tragen.