Carol Schulers Karriere: Von Kindesbeinen an auf der Bühne und im Tatort

Die Schweizer Schauspielerin Carol Schuler blickt auf eine lange Karriere zurück. Von Kinderschauspielerin zum Tatort-Stars: Hier ist ihr Werdegang.

Die Schweizer Künstlerin Carol Schuler hat sich als eine der profiliertesten Darstellerinnen des deutschsprachigen Fernsehens etabliert. Obwohl sie oft mit der verstorbenen Sängerin Amy Winehouse verglichen wird, hat sie sich einen eigenständigen Ruf als vielseitige Schauspielerin und Musikerin erworben. Ihre Laufbahn vor der Kamera begann bereits im zarten Alter von elf Jahren, was sie zu einer der erfahrensten Talente ihrer Generation macht.

Frühe Bühnenerfahrung und erster Filmerfolg

Schon mit fünf Jahren begann Carol Schuler ihre künstlerische Ausbildung, als sie dem Kindertanztheater ihrer Tante beitrat. Parallel dazu erhielt sie intensive Unterrichtsstunden in Ballett, Stepptanz und Gesang, was eine solide Grundlage für ihre spätere Karriere legte. Diese frühen Erfahrungen zahlten sich bereits mit elf Jahren aus, als sie ihr Kameradebüt feierte. Im Jahr 2001 erhielt sie ihre erste Hauptrolle in dem Film Lieber Brad.

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Für diese schauspielerische Leistung wurde Carol Schuler mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstrich ihr frühzeitiges Talent und öffnete ihr die Türen für weitere Projekte in der Branche. Ihre Ausbildung setzte sie später in Berlin fort, wo sie 2009 ihr Studium abschloss.

Steigende Popularität durch erfolgreiche Filmrollen

Seit 2014 geht die Karriere von Carol Schuler in Film und Fernsehen steil bergauf. Sie hat bereits mit einigen der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands zusammengearbeitet. Eine notable Zusammenarbeit war das Projekt Blochin - Die Lebenden und die Toten aus dem Jahr 2015, in dem sie neben Jürgen Vogel zu sehen war. Weitere bedeutende Rollen folgten, darunter die Mitarbeit in der Produktion Zweibettzimmer im Jahr 2017 an der Seite von Anja Kling.

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Ihre Vielseitigkeit zeigte sie auch in verschiedenen Theaterproduktionen. Zwischen 2017 und 2020 war sie festes Mitglied des Ensembles der Schaubühne Berlin. Auch in den Folgejahren bleibt sie ihren Wurzeln und dem Berliner Theaterleben treu, während sie parallel in Zürich auftritt.

Rolle als Fallanalytikerin Tessa Ott

Eine ihrer bekanntesten Rollen spielt Carol Schuler aktuell in der deutsch-schweizerischen Krimireihe Tatort. In der Ausgabe Tatort Zürich übernahm sie die Rolle der Fallanalytikerin Tessa Ott. An ihrer Seite ermittelt ihre Kollegin Isabelle Grandjean, gespielt von Anna Pieri Zuercher, in der Schweizer Großstadt und löst dabei spannende Kriminalfälle. Die Reihe wurde bereits mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, was ihre hohe Qualität unterstreicht.

Die Zusammenarbeit zwischen Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher beschränkt sich nicht nur auf die Bildfläche. Beide Schauspielkolleginnen sind nicht nur im Tatort ein eingespieltes Team, sondern auch privat eng befreundet. Ihre Synergie auf der Leinwand wird oft als natürlicher und dynamischer Effekt dieser privaten Freundschaft beschrieben.

Aktuelle Projekte und persönliche Präferenzen

Für Fans der Reihe steht ein neuer Termin fest: Am 8. November 2026 erscheint eine neue Folge von Tatort Zürich um 20.15 Uhr im Fernsehen. Carol Schuler bleibt somit weiterhin aktiv und bereitet ihre Zuschauer auf kommende Ermittlungen vor. Als Wahl-Berlinerin pflegt sie zudem ihre schweizerischen Wurzeln. Vor allem im Winter zeigt sich ihre Herkunft deutlich, wenn Käsefondue mit Brot zu ihren Leibspeisen zählt.

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Auch ihr musikalischer Aspekt bleibt präsent. Der Vergleich mit Amy Winehouse stört sie nicht, da sie das Gesangstalent der Sängerin sehr schätzt. Auf Instagram veröffentlicht Carol Schuler sogar Videos, in denen sie die bekannte Künstlerinimitiert. Dabei wird deutlich, dass sie nicht nur optisch, sondern auch stimmlich eine beeindruckende Fähigkeit mitbringt, was ihre Position als vielseitige Künstlerin weiter festigt.