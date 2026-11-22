Carolin Kebekus, Jens Knossalla und Moritz Wagner sind neue Jury-Preise in Staffel 12. Details zur Ausstrahlung, den Regeln und den Gewinnerinnen der Show.

Die zwölfte Staffel der beliebten Quizshow Wer stiehlt mir die Show? ist seit November im Fernsehen zu sehen und bringt neue Gesichter in die Jury. Die bekannte Comedian und Autorin Carolin Kebekus ist fest im Panel vertreten und wird vom Moderator Joko Winterscheidt herausgefordert. Neben ihr treten auch Moritz Wagner und Jens Knossalla in den Wettbewerb, um Joko die Moderation abzukaufen. Die Produktion der neuen Folgen fand bereits in den Monaten Juni und Juli in der Hauptstadt Berlin statt. Seitdem warten Fans auf die Ausstrahlung der Ergebnisse.

Neue Jury-Mitglieder und Premiere mit Streamer

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi, ist mit einer Besonderheit in der Sendung vertreten. Er ist der erste Streamer, der jemals im festen Panel von Wer stiehlt mir die Show? saß. Diese Teilnahme markiert eine Premiere in der Historie der Sendung und sorgt für Aufmerksamkeit bei der jüngeren Zielgruppe. Auf seiner Plattform folgen ihm über 2,5 Millionen Menschen, was sein enormes Potenzial für die Reichweite unterstreicht. Knossi ist zudem für seine bekannten Aktionen und seine unterhaltsame Art bekannt, was ihn zu einer interessanten Ergänzung in der Jury macht.

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Carolin Kebekus bringt ihre Erfahrung als Comedy-Profi und Autorin in die Sendung ein. Zusammen mit ihr ist auch der Basketballspieler Moritz Wagner im Team vertreten. Wagner spielt für die Orlando Magic in der NBA. Seine Teilnahme ist besonders bemerkenswert, da er bereits in der vorherigen Staffel als Antwortgeber bei einer Frage über seine Bruder Franz Wagner erwähnt wurde. Joko Winterscheidt konnte diese Sportfrage damals nicht beantworten, obwohl er Wagner in sozialen Medien bereits folgte. Diesmal tritt Wagner nun selbst als Experte in die Konkurrenz.

Regeln, Wildcards und die Chance auf Moderation

Das Prinzip der Show bleibt unverändert und heißt im wahrsten Sinne des Wortes Wer stiehlt mir die Show?. Drei Kandidaten aus dem Publikum und eine Wildcard-Person stellen sich in verschiedenen Herausforderungen Joko Winterscheidt. Zu den bekannten Aufgaben gehören Titel wie Die leichten Fünf oder Da hab' ich doch prompter die Antwort vergessen. Ziel ist es, dem Moderator Punkte abzunehmen. Wenn ein Teilnehmer Joko übertrifft, darf er die kommende Folge nach eigenem Belieben moderieren und gestalten.

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Ein wichtiger Mechanismus ist der Wildcard-Platz, der regelmäßig besetzt wird. Dadurch können Zuschauerinnen und Zuschauer selbst Teil des Rateteams werden. Mit etwas Glück und Geschick können sie die Moderation der gesamten Sendung übernehmen. Dies bietet den Teilnehmern eine echte Chance, ihre eigenen Ideen einzubringen. Die sechs neuen Folgen, die im Jahr 2026 produziert wurden, strahlen immer sonntags um 20.15 Uhr aus. Die Verfügbarkeit der Inhalte ist auf der Streaming-Plattform des Anbieters gesichert.

Allgemeinwissen, Musik und historische Gewinner

Kebekus, Knossi und Wagner erwartet eine Mischung aus klassischem Allgemeinwissen und speziellen Themenfeldern. Das Publikum wird dabei regelmäßig eingebunden, um die Dynamik der Sendung zu erhöhen. Zudem kommen in den letzten Jahren immer wieder musikalische Einlagen vor. Diese dienen als Puzzleteile, um Hinweise auf die Antworten zu geben. Ein bekanntes Beispiel ist die Melodie des Songs Blue, die half, den zweiten Vornamen von Jimi Blue Ochsenknecht zu erraten. Solche kreativen Formate machen die Show einzigartig.

Die Liste der bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner ist kurz aber effektiv. Erst in der elften Staffel gab es eine Profi-Sportlerin, die als Herausforderin letztlich die Show gewann. Eine Frage lautete In welchem NBA-Team spielen die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner?. Mit dieser Kenntnis sicherte sie sich den Sieg gegen den Moderator. Die neue Staffel setzt auf diese bewährte Struktur, indem sie bekannte Gesichter mit neuen Herausforderungen kombiniert. Die Fans können nun gespannt sein, ob Kebekus, Knossi oder Wagner die Show stehlen.

Die Ausstrahlung der neuen Folgen bietet also regelmäßige Unterhaltung für das Publikum. Die Kombination aus Comedy, Sport und Quiz-Formaten sorgt für Abwechslung. Joko Winterscheidt steht weiterhin im Zentrum des Geschehens, aber die Konkurrenz wird durch die neuen Panel-Mitglieder härter. Die Zuschauer sind gefordert, ihre eigene Meinung zu bilden, wer die beste Kandidatin oder der beste Kandidat ist. Die Sendung bleibt damit ein fester Bestandteil des Unterhaltungsprogramms im deutschen Fernsehen.