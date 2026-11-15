Carolin Kebekus kritisiert ARD-Richtlinien bei ProSieben-Sendung

Comedian Carolin Kebekus erwähnt während ihrer Moderation bei ProSieben in Joko Winterscheidts Show Einschränkungen bei der ARD. Der Vorfall löst eine Diskussion über Zensur und Redefreiheit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aus.

Carolin Kebekus hat bei der Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben eine deutliche Kritik an den Arbeitsbedingungen bei der ARD geäußert. Die 46-jährige Comedienne bemerkte während der Sendung, dass sie bestimmte satirische Formulierungen und zweideutige Kommentare, die ihr sonst zur Verfügung stehen, beim öffentlich-rechtlichen Sender nicht verwenden dürfe. Dieser Vorfall occurred am Sonntag, den 15. November 2020, zur Sendezeit um 20:15 Uhr.

Der Vorfall während der Quiz-Sendung

Während der zweiten Ausgabe der aktuellen Staffel der ProSieben-Show, in der Kebekus die Moderation von Joko Winterscheidt übernahm, präsentierte sie eine Musical-Quiz-Runde. In diesem Rahmen nutzte sie ihre typisch bissigen Kommentare und spöttischen Lieder, um die Kontrahenten zu charakterisieren. Als die Schärfe ihrer Aussagen während der Darbietung zunahm, unterbrach sie selbst die Szene und entschuldigte sich explizit bei den Zuschauern.

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Ihre Begründung war direkt und unverblümt: "Entschuldigung. Das kann ich alles bei der ARD nicht machen." Mit dieser Aussage verwies sie auf ihre eigene Late-Night-Show "Die Carolin Kebekus Show", die seit 2020 im Programm der ARD läuft. Sie verdeutlichte damit den Unterschied zwischen den editorialen Richtlinien eines Privatsenders und denen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was für Überraschung bei den Beteiligten sorgte.

Reaktion von Joko Winterscheidt und Kontrast zur ARD

Der Entertainer und Gastgeber Joko Winterscheidt reagierte nach eigener Aussage überrascht auf die Feststellung seiner Co-Moderatorin. Er fragte nach, ob man beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen wirklich keine solchen Freiräume habe, und äußerte den Satz: "Wirklich nicht? Das darf man da nicht?" Seine Frage unterstrich die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Spielräumen von ProSieben und der ARD.

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Carolin Kebekus bejahte dies mit einem knappen "Nein" und wechselte schnell das Thema, um den roten Faden der Show nicht zu verlieren. Dieser Moment hebt hervor, dass Winterscheidt selbst in seinen Formaten, auch in Zusammenarbeit mit Klaas Heufer-Umlauf, häufig an die Grenzen der Geschmacklichkeit stößt. Im Vergleich dazu fühlt sich Kebekus durch die strengen Vorgaben der ARD in ihrer satirischen Entfaltung eingeschränkt, obwohl ihre eigene ARD-Show ebenfalls für zugespitzte Satire bekannt ist.

Verlauf des Wettbewerbs und Gewinner der Folge

Trotz der kleinen diplomatischen Anekdote konzentrierte sich der Wettbewerb weiter auf das Quiz. Kebekus stand im Duell gegen Jens "Knossi" Knossalla. Am Ende der Episode zog Joko Winterscheidt jedoch den längeren Atem und gewann die Runde. Mit einem befreiten "Alles wieder meins!" feierte er seinen Sieg und verneigte sich humorvoll vor der Komikerin, die die Sendung für ihn übernommen hatte.

Der Erfolg von Winterscheidt markierte zugleich das vorläufige Ende von Kebekus' Moderationsrolle in dieser Staffel. Die Dynamik zwischen den beiden Shows, "Die Carolin Kebekus Show" bei der ARD und "Wer stiehlt mir die Show?" bei ProSieben, bleibt ein spannendes Thema für die Fans beider Sender.

Fortsetzung der Moderation und Ausblick

Joko Winterscheidt wird die Moderation der Show ab der nächsten Ausgabe selbst wieder vollständig übernehmen. Am Sonntag, dem 22. November 2020, startet die darauffolgende Sendung um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab ist die Episode bereits am selben Tag auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar.

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Für Zuschauer, die den Vergleich zwischen den unterschiedlichen medialen Kontexten nachvollziehen möchten, bleibt der Auftritt von Carolin Kebekus ein einzigartiger Moment. Sie bot nicht nur Unterhaltung, sondern auch einen seltenen Einblick in die strukturellen Unterschiede zwischen kommerziellem Fernsehen und öffentlich-rechtlichem Rundfunk in Deutschland. Die Zuschauer können in der nächsten Folge wieder auf die bewährte Dynamik zwischen Winterscheidt und seinen jeweiligen Gästen gespannt sein.