Carolin Kebekus und Moritz Wagner starten in Staffel 12 von Wer stiehlt mir die Show

Ab November 2026 kehrt Joko Winterscheidt zurück. Die neue Besetzung mit Carolin Kebekus, Knossi und Moritz Wagner verspricht Premiere und neue Formate.

Die zwölfte Staffel der beliebten Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" startet im November 2026 und bringt frischen Wind ins Format. Moderator Joko Winterscheidt steht erneut im Fokus, muss sich aber nun gegen eine verstärkte Truppe an Herausforderern behaupten. Die neue Besetzung umfasst etablierte Namen aus Comedy, Sport und Internetkultur, die um die Moderation der Sendung kämpfen.

Neue Kandidaten stärken das Panel

Die wichtigsten neuen Mitglieder im Panel sind die Comedian und Autorin Carolin Kebekus sowie der Sportler Moritz Wagner. Als drittes Kraftpaket gesellt sich Jens "Knossi" Knossalla hinzu. Diese Auswahl sorgt für eine deutliche Erweiterung des bisherigen Kreises an Kandidaten und erweitert die Themenvielfalt der anstehenden Fragen.

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Jens Knossalla markiert dabei einen historischen Moment für die Sendung. Es ist das erste Mal, dass ein Streamer im Panel vertreten ist. Auf seiner Plattform folgt ihm eine aktive Community von über 2,5 Millionen Menschen. Diese Präsenz unterstreicht den Wandel des Formats hin zu einer breiteren, digitalen Zielgruppe.

Der NBA-Spieler Moritz Wagner kommt direkt aus dem Profilager der Orlando Magic. Seine Teilnahme ist besonders interessant, da er in der 11. Staffel bereits als Fragesteller im Spiel war. Damals konnte er Joko Winterscheidt mit einer spezifischen NBA-Frage besiegen, die die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner betraf.

Praxiserfahrung und sportlicher Hintergrund

Moritz Wagner kennt die Mechanik der Sendung bereits aus erster Hand. Obwohl Joko Winterscheidt den Sportlern in den sozialen Medien folgt und sogar direkten Kontakt hatte, scheiterte er an der spezifischen Wissenslücke. Dieses Erlebnis bereitet ihn nun als Kandidat auf seine Rolle als Herausforderer vor.

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Carolin Kebekus bringt ihre Erfahrung aus der Comedy-Szene ein. Sie und ihre Mitstreiter erwarten klassische Fragen zum Allgemeinwissen. Das Format bleibt dabei seinen Wurzeln treu, kombiniert diese aber mit neuen dynamischen Elementen, die auf die einzelnen Persönlichkeiten zugeschnitten sind.

Jens Knossalla ist bekannt für seine verrückten Aktionen und seinen unkonventionellen Humor. Seine Einbindung ins Panel passt perfekt zum Spieltrieb der Sendung. Das Team aus Kebekus, Knossalla und Wagner bildet nun das Trio, das Joko Winterscheidt die Show streitig machen wird.

Wildcard-System und Produktionsdetails

In den sechs neuen Folgen, die ab November 2026 gesendet werden, gilt ein spezielles Regelspiel. In Herausforderungen wie "Die leichten Fünf" oder "Da hab' ich doch prompt-er die Antwort vergessen" treten drei Kandidaten gegen einen Gegner an. Hinzu kommt eine Person aus dem Publikum.

Diese Wildcard-Teilnehmer haben die Chance, Joko Winterscheidt direkt herauszufordern. Die Dreharbeiten für diese Staffel fanden bereits im Juni und Juli in Berlin statt. Die Ergebnisse dieser Sessions fließen nun in die kommende Ausstrahlungsperiode ein, die fest im Programm verankert ist.

Die Ausstrahlung erfolgt immer sonntags um 20.15 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer können so live verfolgen, wer die Moderation übernimmt. Sollte einem der drei neuen Kandidaten der Sieg gelingen, darf er die Folge nach eigenem Belieben gestalten und leiten.

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Publikumsintegration und kulturelle Anknüpfungspunkte

Das Format bindet das Publikum regelmäßig in den Quizprozess ein. Dies geschieht nicht nur durch die Wildcard, sondern auch durch musikalische Hinweise. Bishin dienten Melodien wie der Song "Blue" als Puzzleteile, um Antworten wie den Vornamen von Jimi Blue Ochsenknecht zu erraten.

Diese kulturellen Referenzen erfordern ein breites Wissen über Musik und Popkultur. Die neuen Kandidaten müssen sich darauf einstellen, dass ihre Stärken in unterschiedlichsten Disziplinen liegen können. Die Herausforderung liegt in der Kombination aus trivialem Wissen und speziellem Insider-Wissen.

Die Premiere mit einem Streamer im Panel zeigt, dass die Sendung ihre Reichweite aktiv erweitert. Die Kombination aus traditionellem Quiz-Format und moderner Internet-Kultur schafft eine einzigartige Symbiose. Dies könnte den Zuschauerzuspruch in der kommenden Staffel weiter stabilisieren.

Ausblick auf die nächsten Schritte

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie gut sich das neue Trio in die Sendung integriert. Die Dynamik zwischen Joko Winterscheidt und den drei neuen Kontrahenten wird im Mittelpunkt stehen. Jede Folge bietet die Möglichkeit, die etablierte Hierarchie auf den Kopf zu stellen.

Falls ein Kandidat gewinnt, übernimmt er die volle Verantwortung für die Moderation. Dies beinhaltet die Gestaltung des Ablaufs und die Interaktion mit dem Studio-Publikum. Die Liste der bisherigen Gewinner wird um diese drei Persönlichkeiten erweitert, sofern sie erfolgreich sind.

Die Sendung bleibt damit ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens im November. Die Kombination aus bekannten Namen und neuen Reizen verspricht eine spannende Staffel. Joko Winterscheidt muss sich auf unerwartete Fragen und unkonventionelle Strategien gefasst machen.