Carolina Hurricanes gewinnen Stanley Cup zum zweiten Mal

Die Carolina Hurricanes haben den Stanley Cup gewonnen. Mit einem 3:0-Sieg bei den Vegas Golden Knights haben sie den entscheidenden vierten Erfolg in der Finalserie erreicht und ihren zweiten Titel in der Klubgeschichte gewonnen. Trainer Rod Brind'Amour hat den Titel als Coach gewonnen, nachdem er ihn 2006 als Kapitän der Hurricanes in die Höhe gestemmt hatte.

Die Carolina Hurricanes sind wieder Eishockey -Könige. Mit einem 3:0-Sieg bei den Vegas Golden Knights holen die Hurricanes den entscheidenden vierten Erfolg in der Finalserie und gewinnen zum zweiten Mal in ihrer Klubgeschichte den Stanley Cup .

Besonders emotional ist der Triumph für Trainer Rod Brind'Amour, der den Titel als Coach führt, nachdem er ihn 2006 als Kapitän der Hurricanes in die Höhe gestemmt hatte. Die Entscheidung fällt früh. Bereits in der vierten Minute bringt Taylor Hall die Gäste mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel legt Jackson Blake nach und erhöht auf 2:0.

Vegas rennt danach zwar an, findet aber keinen Weg an Hurricanes-Keeper Brandon Bussi vorbei. Der Schlussmann wächst im entscheidenden Spiel über sich hinaus und pariert Chance um Chance. Symbolisch für den Abend der Golden Knights ist der Treffer von Superstar Jack Eichel, der neuneinhalb Minuten vor dem Ende nur die Latte trifft. Als Vegas alles nach vorne wirft und den Torwart vom Eis nimmt, macht Nikolaj Ehlers 68 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 3:0 alles klar.

Für die Golden Knights endet damit der Traum vom zweiten Stanley Cup. Im dritten Finale der Vereinsgeschichte kassiert das Team aus Las Vegas die zweite Niederlage. Der bislang einzige Titel stammt weiter aus der Saison 2022/23. Die Hurricanes dagegen krönen eine starke Saison.

Nach Platz 1 in der Eastern Conference und mehreren gescheiterten Anläufen in den vergangenen Jahren belohnt sich Carolina diesmal mit dem größten Preis im Eishockey. Der Stanley Cup kehrt nach 20 Jahren zurück nach Carolina.

Besonders emotional ist der Triumph für Trainer Rod Brind'Amour, der den Titel als Coach führt, nachdem er ihn 2006 als Kapitän der Hurricanes in die Höhe gestemmt hatte. Die Entscheidung fällt früh. Bereits in der vierten Minute bringt Taylor Hall die Gäste mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel legt Jackson Blake nach und erhöht auf 2:0.

Vegas rennt danach zwar an, findet aber keinen Weg an Hurricanes-Keeper Brandon Bussi vorbei. Der Schlussmann wächst im entscheidenden Spiel über sich hinaus und pariert Chance um Chance. Symbolisch für den Abend der Golden Knights ist der Treffer von Superstar Jack Eichel, der neuneinhalb Minuten vor dem Ende nur die Latte trifft. Als Vegas alles nach vorne wirft und den Torwart vom Eis nimmt, macht Nikolaj Ehlers 68 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 3:0 alles klar.

Für die Golden Knights endet damit der Traum vom zweiten Stanley Cup. Im dritten Finale der Vereinsgeschichte kassiert das Team aus Las Vegas die zweite Niederlage. Der bislang einzige Titel stammt weiter aus der Saison 2022/23. Die Hurricanes dagegen krönen eine starke Saison.

Nach Platz 1 in der Eastern Conference und mehreren gescheiterten Anläufen in den vergangenen Jahren belohnt sich Carolina diesmal mit dem größten Preis im Eishockey. Der Stanley Cup kehrt nach 20 Jahren zurück nach Carolina.

Besonders emotional ist der Triumph für Trainer Rod Brind'Amour, der den Titel als Coach führt, nachdem er ihn 2006 als Kapitän der Hurricanes in die Höhe gestemmt hatte. Die Entscheidung fällt früh. Bereits in der vierten Minute bringt Taylor Hall die Gäste mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel legt Jackson Blake nach und erhöht auf 2:0.

Vegas rennt danach zwar an, findet aber keinen Weg an Hurricanes-Keeper Brandon Bussi vorbei. Der Schlussmann wächst im entscheidenden Spiel über sich hinaus und pariert Chance um Chance. Symbolisch für den Abend der Golden Knights ist der Treffer von Superstar Jack Eichel, der neuneinhalb Minuten vor dem Ende nur die Latte trifft. Als Vegas alles nach vorne wirft und den Torwart vom Eis nimmt, macht Nikolaj Ehlers 68 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 3:0 alles klar.

Für die Golden Knights endet damit der Traum vom zweiten Stanley Cup. Im dritten Finale der Vereinsgeschichte kassiert das Team aus Las Vegas die zweite Niederlage. Der bislang einzige Titel stammt weiter aus der Saison 2022/23. Die Hurricanes dagegen krönen eine starke Saison.

Nach Platz 1 in der Eastern Conference und mehreren gescheiterten Anläufen in den vergangenen Jahren belohnt sich Carolina diesmal mit dem größten Preis im Eishockey. Der Stanley Cup kehrt nach 20 Jahren zurück nach Carolina





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