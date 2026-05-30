Carolina Hurricanes ziehen ins NHL-Finale ein - Montreal Canadiens verpassen den Stanley Cup

In der NHL steht das Finale fest: Die Carolina Hurricanes haben sich durch einen klaren Sieg gegen die Montreal Canadiens durchgesetzt und treffen nun auf die Vegas Golden Knights. Für die Canadiens ist es eine bittere Enttäuschung, denn sie müssen weiter auf den ersten Gewinn des Stanley Cups seit 1993 warten.

In der besten Eishockey-Liga der Welt, der NHL , steht das Finale fest. Die Carolina Hurricanes haben sich durch einen klaren 6:1-Sieg im fünften Halbfinal-Spiel gegen die Montreal Canadiens durchgesetzt und damit die Best-of-seven-Serie 4:1 gewonnen.

Die Hurricanes treffen nun auf die Vegas Golden Knights im Kampf um den Stanley Cup. Die Golden Knights hatten ihre Serie gegen die Colorado Avalanche bereits 4:0 gewonnen. Für die Canadiens ist es eine bittere Enttäuschung, denn sie müssen weiter auf den ersten Gewinn des Stanley Cups seit 1993 warten. Das letzte Mal gewann ein kanadisches Team den Titel im Jahr 1993, als die Canadiens ihren achten Stanley Cup holten.

Die Hurricanes hingegen haben auf dem Weg ins Finale nur ein Playoff-Spiel verloren und haben in den Serien gegen Ottawa und Philadelphia jeweils 4:0 gewonnen. Im entscheidenden Spiel gegen Montreal glänzten die Stürmer Taylor Hall und Logan Stankoven mit jeweils einem Tor und zwei Vorlagen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NHL Stanley Cup Carolina Hurricanes Montreal Canadiens Vegas Golden Knights

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Phillip Sinn wechselt in die NHL zu den San Jose SharksEishockey-Nationalspieler Phillip Sinn verlässt den EHC Red Bull München und wechselt in die nordamerikanische NHL zu den San Jose Sharks.

Read more »

Schockstarre in NHL: Eishockey-Ikone Lemieux tot aufgefundenSchock-Nachricht aus der Eishockey-Welt! NHL-Legende Claude Lemieux ist unerwartet verstorben. Der frühere Stanley-Cup-Held wurde nur 60 Jahre alt.

Read more »

Hurricanes machen Stanley Cup Finals gegen Vegas perfektErstmals seit dem Sieg vor 20 Jahren sind die Carolina Hurricanes zurück in den Stanley Cup Finals. Dem Team gelingt erneut ein deutlicher Sieg und etwas...

Read more »

NHL-Novum perfekt: Team erreicht Stanley-Cup-Finale mit nur einer Playoff-PleiteDie Carolina Hurricanes krönen ihre beeindruckende Saison mit dem Einzug ins Stanley Cup Finale. Das Team triumphierte gegen die Montreal Canadiens und markiert dabei einen historischen Rekord mit nur einer einzigen Niederlage in den gesamten Playoffs.

Read more »