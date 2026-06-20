Caroline Kroll: Die Gründerin von Nø Cosmetics

Caroline Kroll gründete Nø Cosmetics vor neun Jahren im Keller ihres Elternhauses. Heute ist die Skin-Care-Marke in über 7700 Drogeriefilialen vertreten und macht 60 Millionen Euro Umsatz.

Caroline Kroll gründete Nø Cosmetics vor neun Jahren im Keller ihres Elternhauses ohne externe Investoren, ohne Büro und ohne eigenen Onlineshop. Heute ist die Skin-Care -Marke in über 7700 Drogeriefilialen vertreten und macht 60 Millionen Euro Umsatz .

Kroll entwickelt Produktideen anhand von Rückmeldungen auf den Social-Media-Plattformen Instagram und Tiktok. Sie drängt auf die neue Konkurrenz und hat sich auch schon mit der Möglichkeit eines Unternehmensverkaufs an einen großen Beauty-Konzern beschäftigt. Die Marke Nø Cosmetics wird in diesem Jahr neun Jahre alt. Caroline Kroll ist Gründerin der Hautpflegemarke Nø Cosmetics.

Sie kam aus einer ländlichen Gegend, wo sie sich in der Drogerie umgesehen hat, aber nie etwas gefunden hat, das für sie richtig funktioniert hat. Sie wollte ein Produkt, das cool ist, einen guten Effekt hat und gleichzeitig in ihrem Preisrahmen bleibt. Kroll arbeitet grundlegend anders als die großen Beautykonzerne. Ihre Produktentwicklung kommt nicht aus einem Forschungsteam, sondern von ihrem Team und von ihrer Community.

Sie entwickelt Produkte, die ihre Kunden wollen, und liest stundenlang Instagram- und Tiktok-Kommentare, um zu wissen, was sie an ihren Produkten verändern muss. Nø Cosmetics wurde 2017 als Joint Venture von Kroll Cosmetics und dem Hautpflegeproduzenten BB Med gegründet. Der Umsatz von Nø Cosmetics lag 2025 bei rund 60 Millionen Euro, und das Portal North Data schätzt für das Jahr 2024 einen Gewinn von rund 7,6 Millionen Euro.

Kroll hat sich Gedanken um die Produkte gemacht, die sie braucht, und welche Zielgruppe sie damit ansprechen will. Ihr Joint-Venture-Partner ist BB Med, ein Kosmetik- und Medizinproduktehersteller vom Niederrhein. Auch dank dieser Kooperation hat sie ohne externe Investoren gegründet





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nø Cosmetics Caroline Kroll Skin-Care Drogeriefilialen Umsatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Charlotte Casiraghi spricht über den Druck durch ihre Mutter Caroline von HannoverCharlotte Casiraghi hat in einem Interview über die hohen Erwartungen ihrer Mutter Caroline von Hannover gesprochen.

Read more »

Der Netflix-Hit "Süße Magnolien" tut sich schwerDie Serie "Süße Magnolien" ist auf Netflix zu einer der beliebtesten Romance-Serien, die der Streamer zu bieten hat. Die fünfte Staffel der Erfolgs-Show ist gerade gestartet, aber die Aufrufzahlen sind im Vergleich zur dritten Staffel um 30 % zurückgegangen. Die Serie hat also anscheinend etwas zu kämpfen, wenn man sich die neuesten Berichte aus der Branche ansieht. Aber es gibt Hoffnung, dass die Serie weiterhin fortgesetzt wird, wenn die Fans ihren Support für die Serie weiterhin so laut in die Welt hinaustragen.

Read more »

Löwen Braunschweig kaufen sich mit Wildcard in Basketball-Bundesliga zurückDie Basketball Löwen Braunschweig bleiben trotz sportlichem Abstieg in der Easycredit BBL. Die Gesellschafterversammlung der BBL GmbH stimmte der Vergabe einer Wildcard gegen eine Zahlung von 800.000 Euro zu. Damit verbleiben die Braunschweiger erstklassig, während die MLP Academics Heidelberg als Absteiger feststehen. Die Löwen mussten das Geld durch Spenden von Gesellschaftern, Sponsoren und Fans aufbringen. Die historische Bilanz von Wildcard-Käufen in der BBL ist jedoch gemischt: Die letzten drei Clubs, die diesen Weg gingen, stiegen in der Folgesaison dennoch ab. Über die Verwendung der 800.000 Euro entscheiden die 18 Bundesliga-Klubs gemeinsam.

Read more »

Charlotte Casiraghi spricht über Druck durch Mutter Caroline von HannoverCharlotte Casiraghi hat in einem Interview über die hohen Erwartungen ihrer Mutter Caroline von Hannover gesprochen.

Read more »