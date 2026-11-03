Caroline Schmutte wird neue CEO von Save the Children Deutschland

Save the Children Deutschland setzt mit Caroline Schmutte auf eine neue Führung. Ab 2027 übernimmt sie den Vorstand und stärkt die Kinderrechte-Organisation.

Die Kinderrechtsorganisation Save the Children Deutschland hat mit Wirkung zum 1. März 2027 Caroline Schmutte als neue Vorstandsvorsitzende (CEO) bestätigt. Sie löst damit Florian Westphal ab, der seinen Posten bereits zum 1. Januar 2027 räumt. Westphal wechselt zu diesem Zeitpunkt die Seiten und übernimmt die Position des Directors Global Communication and Advocacy bei UNICEF in New York. Diese Personalie markiert einen strategischen Neustart für den deutschen Ableger der internationalen Hilfsorganisation.

Neue Führung bei Save the Children ab März 2027

Caroline Schmutte bringt eine breite internationale Expertise in die Rolle der CEO ein. Sie vereint umfassende Führungserfahrung mit einem tiefen Verständnis für die spezifischen Ziele und Arbeitsweisen von Save the Children. Aktuell agiert sie als Senior Advisor für verschiedene Organisationen im sozialen Bereich. Ihre Karriere umfasst mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in globaler Entwicklungszusammenarbeit, Philanthropie und strategischer Organisationsentwicklung. Diese Qualifikationen sollen der Organisation helfen, sich in einem sich wandelnden Umfeld weiterzuentwickeln.

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Die berufliche Laufbahn von Schmutte ist geprägt von Stationen bei führenden globalen Institutionen. Sie begann ihre Tätigkeit bei McKinsey & Company in Deutschland, den USA und Afrika. Anschließend folgte eine Phase bei der Weltbank. Von 2013 bis 2018 leitete sie das Deutschlandbüro der Bill & Melinda Gates Foundation. Im Anschluss daran war sie maßgeblich am Aufbau des Deutschlandbüros des Wellcome Trust beteiligt und verantwortete die europäischen Regierungsbeziehungen der Stiftung. Darüber hinaus fungierte sie als Geschäftsführerin des Berlin Global Dialogue. Von 2018 bis Oktober des laufenden Jahres war sie Mitglied im Aufsichtsrat von Save the Children Deutschland. Seit 2019 bekleidet sie dort die Position der Vorsitzenden, was ihre enge Verknüpfung mit der Organisation unterstreicht.

Strategische Kontinuität im Management und Aufsichtsrat

Neben dem Wechsel an der Spitze hat der Aufsichtsrat auch andere Personalentscheidungen getroffen, um die strategische Ausrichtung zu sichern. Der Vertrag von Tania Roach als Vorständin für Markenführung, Marketing und Fundraising wurde um weitere fünf Jahre bis Ende 2031 verlängert. Roach leitet diesen Bereich seit Januar 2024 und hat nach eigenen Angaben großen Erfolg erzielt. Unter ihrer Verantwortung konnten zusätzliche private Spenden einen Teil der weggefallenen staatlichen Mittel auffangen. Zuvor sammelte Roach leitende Erfahrungen in Marketing- und Vertriebspositionen bei AkzoNobel sowie in der Geschäftsleitung des WWF Deutschland. Ihr Fokus liegt auf operativem und strategischem B2B- und B2C-Marketing, Brand-Management und Vertrieb.

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Auch an der Spitze des Aufsichtsrats gibt es strukturelle Veränderungen, die auf Kontinuität und neue Impulse abzielen. Oliver Herrgesell wurde zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Prof. Dr. Elke Eller übernahm die Rolle der stellvertretenden Vorsitzenden. Diese Besetzung soll sicherstellen, dass die Organisation weiterhin kraftvoll für die strategische Weiterentwicklung eintritt. Das Engagement zur Stärkung der Rechte von Kindern soll damit auf einer soliden Grundlage fortgesetzt werden. Die Zusammensetzung des Führungsteams spiegelt den Wunsch wider, bewährte Strukturen mit neuen Perspektiven zu verbinden.

Begründung und Erwartungen der Organisationen

Oliver Herrgesell, der neue Aufsichtsratsvorsitzende, betonte die Notwendigkeit erfahrener Führung in einer Zeit wachsender Anforderungen an Hilfsorganisationen. Er würdigte Schmutte als Führungspersönlichkeit mit umfassender internationaler Erfahrung. Besonders wichtig sei ihr tiefes Verständnis dafür, wie politische, gesellschaftliche und institutionelle Veränderungen angestoßen werden können. Da sie die Organisation, ihre strategischen Herausforderungen und das gesellschaftliche Umfeld aus ihrer langjährigen Tätigkeit im Aufsichtsrat kenne, verfüge sie über hervorragende Voraussetzungen. Herrgesell erklärte, dass diese Personalentscheidungen eine wichtige Grundlage für die nahtlose Weiterentwicklung von Save the Children Deutschland unter herausfordernden Bedingungen schaffen.

Gleichzeitig dankte der Aufsichtsrat dem ausscheidenden CEO Florian Westphal für seine geleistete Arbeit. Herrgesell würdigte Westphals außerordentliche Integrität und sein Verantwortungsbewusstsein. Westphal habe sich mit Überzeugung für Kinder in Not eingesetzt und die Organisation kontinuierlich weiterentwickelt. Seine authentische und klare Stimme habe die Organisation sichtbarer gemacht und vielen Menschen die Bedeutung der Arbeit nahegebracht. Für Westphals Zukunft in New York wünscht der Aufsichtsrat von Herzen das Beste. Er führt Save the Children Deutschland seit Oktober 2021 als Vorstandsvorsitzender an.

Ausblick auf die Zukunft der Kinderrechte

Caroline Schmutte zeigte sich vor der Amtseinführung bereit, sich den kommenden Aufgaben zu stellen. Sie verwies darauf, dass die Lage für Kinder in der Welt sich verschlechtere. Dies erfordere eine konsequente Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung. Zudem müsse auf der harten Arbeit der Spendergewinnung aufgebaut und den Herausforderungen einer agilen Organisation begegnet werden. Schmutte erklärte, diese Aufgabe sorgfältig und mit großem Verantwortungsbewusstsein anzugehen. Sie freue sich, mit engagierten und talentierten Mitarbeitenden für das Wohl und die Rechte der Kinder zu arbeiten.

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Tania Roach, deren Vertrag verlängert wurde, freute sich über die Chance, mit ihrem Team weiterhin einen Unterschied für Kinder weltweit zu machen. Die Organisation plant, die erfolgreichen Fundraising- und Marketing-Strategien im privaten Spendenbereich fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Florian Westphal beschrieb seine Zeit bei der Organisation als Herzensangelegenheit, die über einen reinen Beruf hinausginge. Der Übergang im März 2027 markiert somit den Beginn eines neuen Kapitels für die deutsche Kinderrechtsorganisation, das auf stabilität und strategischer Weiterentwicklung basiert.