Lernexpertin Caroline von St. Ange erklärt, warum Prokrastination im Studium zur Falle wird und wie strukturiertes Lernen Erfolg sichert.

Die Bildungsinfluencerin und Lernexpertin Caroline von St. Ange öffnet sich in einem persönlichen Gespräch mit einem häufigen Lernproblem: Der Neigung zur Prokrastination. Sie gibt offen zu, dass sie selbst in der Schulzeit Aufgaben oft bis zur letzten Minute aufgeschoben hat, um sich durch schnelle Auffassungsgabe durchzustemmen.

Die Falle der schnellen Intelligenz

Caroline von St. Ange berichtet, dass sie in der Schule Tests in der dritten Stunde ablegte, aber das Lernmaterial in den vorangegangenen zwei Stunden nur kurz überflog. Trotz dieser minimalistischen Vorbereitung erreichte sie meist gute Noten. Diese Strategie funktionierte so lange, wie die Stoffmenge überschaubar blieb und die kognitive Leistungsfähigkeit ausreichte, Inhalte im Schnelldurchlauf zu verarbeiten.

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Unterschied zwischen Schule und Hochschule

Im Vergleich zur Schule verändert sich die Herausforderung mit dem Beginn des Studiums dramatisch. Die Fülle an Lernmaterial steigt exponentiell an, während die Zeitknappheit zunimmt. Caroline von St. Ange warnt davor, dass das bisherige Verhalten von der letzten Minute zur großen Belastung wird. Ohne eine durchdachte Struktur droht den Studierenden schnell die Überforderung.

Die Expertin betont, dass schnelle Intelligenz allein nicht ausreicht, um komplexe Inhalte langfristig zu beherrschen. Das Fehlen einer systematischen Herangehensweise führt dazu, dass Studierende die Zusammenhänge nicht mehr erkennen können. Dies gilt als eines der Hauptprobleme im akademischen Leben, das häufig zu Stress und schlechteren Leistungen führt.

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Struktur als Schlüsselfaktor

Caroline von St. Ange, die auch über einen Newsletter und Instagram Eltern erklärt, wie man Kindern den Spaß am Lernen vermittelt, plädiert für strukturiertes Lernen. Es geht nicht mehr darum, Inhalte im Alleingang kurz vor der Prüfung zu pauken. Stattdessen ist eine Planung unerlässlich, um den großen Stoffberg zu bewältigen.

Die Prokrastination, also das Aufschieben von Aufgaben, ist ein weit verbreitetes Phänomen. Caroline von St. Ange kennt diese Ablenkung durch unwichtige Tätigkeiten aus eigener Erfahrung. Sie erklärt jedoch, dass dieses Verhalten im fortgeschrittenen Bildungsprozess kontraproduktiv ist. Die Fähigkeit, sich zu strukturieren, wird zur entscheidenden Kompetenz.

Kompetenzen für den Bildungserfolg

Die Lernexpertin verdeutlicht, dass das bloße Überfliegen von Stoff nicht mehr genügt. Studierende müssen lernen, Informationen gezielt zu verarbeiten und in bestehendes Wissen einzubetten. Dies erfordert mehr Disziplin als die kurzfristige Notlösung, die in der Schule noch funktioniert hatte.

Caroline von St. Ange nutzt ihre Plattformen, um genau diesen Wandel zu begleiten. Sie zeigt auf, wie wichtig es ist, Lernstrategien frühzeitig zu entwickeln. Nur wer die eigene Herangehensweise anpasst, kann die steigenden Anforderungen des akademischen Alltags erfolgreich meistern und nachhaltig bestehen.