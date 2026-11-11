Michael Carrick steht vor möglichem Ausscheiden aus Manchester United, während die Mannschaft im Abstieg spielt. Bayern 2013 s. Bürgermeister

Michael Carrick steht vor einer möglichen Ausscheiden aus Manchester United. Der ehemalige Mittelfeldspieler, der erst vor etwa sechs Monaten eine erfolgreiche Interimstichprobe absolvierte, hat jetzt den offiziellen Druck der Vorstandsetage aufgenommen und sprach über die Zukunft des Clubs.

Diaframatische Bewertung der Mannschaft

Ein Bericht der Medien hat den Entscheidungsprozess deutlich gemacht: Carrick ist offiziell vor dem Aus bei United, doch das formale Genehmigungsgespräch fehlt noch. Die angespannte Lage des Clubs, der seit dem Austritt von Alex Ferguson im Jahr 2013 unter einem starken Abwärtsdruck steht, hat die Diskussionen erneut enttäuscht.

Also read Manchester United plant wohl Carrick-Trennung

Der Club befindet sich auf einem Abstiegsplatz, was die Wahl eines erfahrenen Trainingsmannschafts Vorrang gibt. Die zukünftig mögliche Zusammenarbeit mit Mauricio Pochettino, dem ehemaligen Tottenham Trainer und Nationaltrainer der USA, wird damit geboten.

Pochettino als Favorit für den neuen Trainer

Transferexperte Fabrizio Romano hat angegeben, dass die Gespräche mit dem 54-jährigen Pochettino bereits laufen. Der Name Pochettino ist ein Sammelsurium von Erfolgen und intensiver Erfahrung: Vorwiegend in der Premier League und in der Nationalmannschaft der USA.

Advertisement

Die Diskussionen konzentrieren sich auf das Erlebnis, das Pochettino zu Manchester United bringen kann. Dabei wird von der Adresse des Clubs genau zusehen, dass die Mannschaft unter der Führung des Clubes stabilisiert und verbessert wird. Die Prognose ist, dass er frühzeitig ein mid-2025-Rewriter-Programm umsetzt und damit die ambitionierten Visionsqualität wiederherstellen kann.

Reaktion von Carrick und Fans

Die Reaktion von Carrick auf die Gespräche und die aktuellen Befürchtungen war zurückhaltend. Er sagt: 'Ich werde immer das tun, was für den Verein am besten ist. Ich liebe die Verantwortung, aber wir müssen abwarten, was passiert.' Er betont, dass er das große Ganze im Blick behält und dass das Thema nicht um ihn dreht, sondern um die Mannschaft. Der ehemalige Profi sagt zudem, dass er weiterhin normal arbeiten will. Er errichtet seinen Dank an die Fans: 'Die Verbundenheit und Wertschätzung, die ihr zeigt, bedeutet mir sehr viel. Ich nehme das wahr und weiß es sehr zu schätzen.'

Die Antwort der Fans auf Carricks Aussagen war positiv. Die Fans lobten seine Führungsqualität und sahen ihn als jemand, der eine klare Ausrichtung hat. Er fängt an, die emotionale Stimmung nach der letzten Niederlage zu verarbeiten und ist bestrebt, die Mannschaft zu stabilisieren.

Schrittweise Ausrichtung und nächste Schritte

Die Offiziellen planen einen Systemwechsel innerhalb des Clubmanagements und möchten die Abutsituation in der nächsten Woche Abschluss des Auswahlprozesses vorschlagen. Der nächste Schritt ist die Organisation einer klaren Pressemitteilung, sobald ein Vertrag erfolgt. Abschließend erwarten die Fans, dass die Mannschaft in den kommenden sechs Monaten nach Ablauf des Förderplans wieder zu den ehemaligen Glanzmomenten zurückkehren kann.