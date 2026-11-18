Bayern München verliert in der Euroleague bei Zalgiris Kaunas. Trotz 33 Punkten von Thiemann gewinnt der alte Verein Carsen Edwards mit 114:117 nach Verlängerung.

Der Guard Carsen Edwards traf am Dienstagabend mit einem entscheidenden Dreier auf seinen alten Verein. Nach zwei Jahren beim FC Bayern München steht der US-Amerikaner nun im Trikot von Zalgiris Kaunas und sorgte für den emotionalsten Moment des Abends.

In einem hochspannenden Duell der Euroleague traf Edwards den Ball exakt 0,6 Sekunden vor dem finalen Schlusspfiff der regulären Spielzeit. Dieser Treffer sorgte für den 101:101-Ausgleich und rettete die litauische Mannschaft aus Kaunas direkt in die Verlängerung. Für die Münchner Fans, die Edwards von 2023 bis 2025 verzaubert hatten, war dies ein herber Schlag. Der Guard der Gastschaffenden entschied das Spiel nach der Extra-Zeit letztlich zugunsten seines ehemaligen Klubs.

Zalgiris Kaunas besiegte den FC Bayern München im Heimspiel mit 114:117. Dieses Ergebnis bedeutete die neunte Niederlage für die Münchner in der aktuellen Saison. Das Team steht nun im 12. Spiel der Euroleague-Phase bereits an achterletzter Stelle der Tabelle. Mit Platz 18 von 20 Mannschaften rücken die Playoff-Plätze immer weiter in weite Ferne. Bayern-Trainer Anton Gavel nannte die Ursache für das Scheitern in der Analyse. Er verwies auf zu viele defensive Fehler nach eigenen Würfen. Insbesondere in der Verlängerung habe Zalgiris durch kleinwüchsige Spieler gesetzt, was Bayern nicht effizient genug bestraft habe. Der Trainer betonte, dass das Spiel leider nicht mehr beendet werden konnte.

Johannes Thiemann glänzte statistisch, konnte den Teamerfolg nicht abwenden. Der Center erzielte 33 Punkte und traf dabei 11 von 16 Würfen aus dem Feld, was einer Quote von fast 70 Prozent entspricht. Trotz dieser überragenden individuellen Leistung musste Thiemann die Niederlage hinnehmen. Er betonte, dass das Team viel richtig gemacht und den Sieg verdient gehabt habe. Vor Saisonbeginn hatte der deutsche Nationalspieler noch großes Vertrauen in die Squad gehabt. Er erklärte, dass das Team das Potenzial besitze, auf die Playoffs zu schauen. Aktuell sieht die Realität für Thiemann und seine Mannschaft jedoch anders aus. Die Hoffnungen auf einen europäischen Titelkampf schwinden zusehends.

Am Donnerstag wartet eine Pflichtaufgabe gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz. Der Tabellenletzte kommt in den SAP Garden. Bayern muss zwingend gewinnen, um die vage Hoffnung auf die Endrunde nicht endgültig aufzugeben. Auf die Playoff-Plätze fehlen den Münchnern bereits vier Siege. Ein weiterer Verlust wäre fatal für die Qualifikation. Baskonia verbuchte bisher nur einen einzigen Sieg. Trotzdem gilt das Spiel am Donnerstag als reine Siegverpflichtung für Anton Gavel. Das Team darf keinen weiteren Punkt verlieren, wenn es noch mathematisch am Ball bleiben möchte. Die Situation im Tabellenkeller erfordert konstante Ergebnisse.

Daneben dient das Spiel am Donnerstag auch als Generalprobe für das Bundesliga-Duell am Sonntag. Dann reist Bayern nach Berlin, um bei Alba Berlin anzutreten. Dieser Vergleich gilt als das Clásico der Basketball-Bundesliga. Die Partie startet um 18 Uhr und wird live bei Dyn ausgestrahlt. Vor dem Spiel steht die Frage im Raum, wie viele Spieler verfügbar sein werden. In Kaunas fehlten wichtige Stützen für die Münchner. Kapitän Vladimir Lucic erkrankte, und Spielmacher Justus Hollatz verpasste die Partie wegen einer Knieverletzung. Kurzfristig fiel auch der Center Austin Wiley aus, der die Reise wegen Hüftproblemen nicht antreten konnte. Ob diese Spieler am Sonntag wieder zur Verfügung stehen, ist unklar.

Trotz der Ausfälle sollte Bayern in der Bundesliga weiterhin dominieren. Das Team belegt aktuell Platz eins der Liga. In der Euroleague zeigt sich jedoch, dass mehr notwendig ist als die bloße Rückkehr verletzter Stars. Bayern muss sich weiterentwickeln, um nicht nur als Punktelieferant in Europa zu fungieren, sondern sich für die nächste Runde zu qualifizieren.