Carsten Maschmeyer wirft der Bundesagentur für Arbeit vor, Arbeitsuchende durch Bürokratie zu bremsen. Die Behörde dementiert seine 4,5-Prozent-Statistik öffentlich.

Der Investor Carsten Maschmeyer hat einen öffentlichen Streit mit der Bundesagentur für Arbeit entfacht. Der 67-jährige Unternehmer kritisiert die Behörde unter der Leitung von Andrea Nahles für ihre Methoden der Arbeitsmarktvermittlung. Maschmeyer sieht die Rückkehr von Arbeitslosen in den Beruf durch die Agentur unnötig erschwert.

Massive Kritik an Vermittlungszahlen

Carsten Maschmeyer begründet seine Vorwürfe mit konkreten Statistiken, die er auf der Plattform LinkedIn veröffentlicht hat. Er rechnet mit knapp drei Millionen arbeitslosen Menschen in Deutschland. Von allen Personen, die laut seinen Angaben im Jahr 2025 wieder eine neue Stelle gefunden haben, seien lediglich 4,5 Prozent direkt durch die Arbeitsagenturen oder Jobcenter vermittelt worden. Maschmeyer stuft diese niedrige Quote als Beweis für das Versagen des Systems ein.

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Idealisierte Bildung als Bürokratie

Ein zentraler Kritikpunkt des Investors betrifft die verpflichtenden Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitslose. Maschmeyer nennt als spezifisches Beispiel, dass erfahrenen Berufstätigen erklärt werde, wie man eine PowerPoint-Präsentation erstellt. Solche Inhalte würden die Kenntnisse von Menschen überschätzen, die diese Fähigkeiten längst beherrschten. Er bezeichnet diese Angebote vernichtend als bürokratische Beschäftigungstherapie. Die Zeit wäre seiner Meinung nach besser in die aktive Suche nach einem neuen Arbeitsplatz investiert worden, statt wertvolle Zeit mit sinnlosen Seminaren zu verbringen.

Konträre Sicht der Bundesagentur

Die Bundesagentur für Arbeit wehrt sich energisch gegen die von Carsten Maschmeyer vorgebrachten Zahlen und Unterstellungen. Die Behörde stuft die 4,5-Prozent-Berechnung als zu kurz gegriffen und falsch dar. Man verweist darauf, dass die genannte Statistik ausschließlich die Vermittlung nach einer spezifischen Auswahl und Vorschlagsphase abbilde. Andere unterstützende Hilfen auf dem Weg zu einer neuen Stelle würden in dieser spezifischen Zahl nicht erfasst sein. Der Angriff von Maschmeyer hat sich somit zu einem offenen Konflikt um die wahre Wirksamkeit der Jobvermittlung entwickelt.

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Passgenaue Jobs statt Wahllosigkeit

Neben der Kritik an Bildungsmaßnahmen moniert Maschmeyer auch die Qualität der Stellenangebote. Er kritisiert, dass Arbeitslose oft Jobs vorgeschlagen bekämen, die kaum zu ihrer bisherigen Berufserfahrung passten. Gegen einen beruflichen Neuanfang spreche nichts prinzipiell, doch die Vermittler müssten die individuellen Fähigkeiten der Betroffenen ernst nehmen. Statt wahllos Jobs vorzuschlagen, sei eine präzise Anpassung an den bisherigen Werdegang notwendig. Nur so könne die Rückkehr in den Beruf gelingen.

Öffentlicher Job-Zoff eskaliert

Der Disput hat deutlich gemacht, dass sich eine Behörde von außen wie eine Bremse für Arbeitsuchende anfühlt. Carsten Maschmeyer sieht die Agentur als Hindernis, das Menschen durch Bürokratie und unpassende Angebote ausbremst. Die Bundesagentur hingegen fühlt sich durch die öffentliche Diffamierung ihrer Arbeitsweise angegriffen. Dieser Konflikt zeigt die unterschiedlichen Wahrnehmungen zwischen Investoren und staatlicher Verwaltung bei der Lösung der Arbeitsmarktkrise.