Carsten Schmitt kehrt zur Commerzbank zurück

Carsten Schmitt ist als Finanzvorstand zurück zur Commerzbank gestoßen. Der ehemalige Leiter der Group Strategy and Group M&A bei der Danske Bank kehrt nach einem Jahr in Dänemark zurück, um die Commerzbank in einer herausfordernden Zeit zu begleiten.

Carsten Schmitt kehrt als Finanzvorstand zur Commerzbank zurück. Schmitt, der zuvor als Head of Group Strategy and Group M&A bei der Danske Bank tätig war, hatte bereits sein ganzes Berufsleben bei der Commerzbank verbracht. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann begann er im Jahr 2000 als Trainee im Bereich Corporates & Markets in Frankfurt. Schmitt zeichnet sich durch analytisches Denken, Gründlichkeit und rhetorische Stärke aus. Er kann Menschen motivieren und hinter sich bringen.

Seine Kommunikationsstärke und Empathie werden als exzellente Führungsqualitäten beschrieben. Schmitt war an verschiedenen Projekten beteiligt, darunter die Vollakquisition der Comdirect und die Neuausrichtung der Finanzabteilung. Als Finanzvorstand tritt Schmitt in eine herausfordernde Phase ein. Die Commerzbank befindet sich im Abwehrkampf gegen eine Übernahme durch einen europäischen Konkurrenten. Schmitts Erfahrung, Charisma und Pragmatismus könnten dabei von Vorteil sein. Obwohl er erst seit kurzem wieder bei der Commerzbank ist, zeigte er sich bei der Bilanzpressekonferenz souverän und präsentierte die Geschäftszahlen der Bank. Seine Kommunikationsfähigkeit und Führungsstärke wurden von ehemaligen Kollegen und Mitarbeitern gelobt.





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Commerzbank Carsten Schmitt Finanzvorstand Übernahme Strategie Führung Wirtschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Commerzbank-Aktie dreht ins Minus: Commerzbank-Aufsichtsratschef äußert scharfe Kritik am Vorgehen von UniCreditCommerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hält nach dem überraschenden Einstieg der Unicredit bei der Frankfurter Bank vergangenen Sommer viel Vertrauensarbeit für notwendig.

Weiterlesen »

EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft: Commerzbank erzielt Rekordgewinn - Starkes Momentum für beschleunigtes Wachstum und TransformationEQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalmarkttag Commerzbank erzielt Rekordgewinn - Starkes Momentum für beschleunigtes Wachstum und Transformation

Weiterlesen »

Commerzbank-Aktie legt zu: Radikale Sparstrategie - Commerzbank streicht Jobs für mehr ProfitDie Commerzbank will sich im Abwehrkampf gegen die italienische UniCredit mit dem Abbau Tausender Jobs Luft verschaffen.

Weiterlesen »

Commerzbank-Aktie höher: Radikale Sparstrategie - Commerzbank streicht Jobs für mehr ProfitKosten runter, Gewinne rauf: Mit dem Abbau Tausender Jobs und steigenden Überschüssen will die von der italienischen UniCredit bedrängte Commerzbank ihre Eigenständigkeit retten.

Weiterlesen »

Carsten Schmitt startet am 1. Februar bei der CommerzbankCarsten Schmitt, der designierte Finanzvorstand der Commerzbank, wird am 1. Februar bei dem Institut starten. Die finale Freigabe durch die Aufsichtsbehörden steht jedoch noch aus. Bis dahin wird Schmitt seine Aufgaben als Generalbevollmächtigter für den CFO-Bereich wahrnehmen.

Weiterlesen »

Commerzbank approves the implementation of a further share buyback - dividend for the fiscal year 2024 expected to be EUR0.65 per shareDJ Commerzbank approves the implementation of a further share buyback - dividend for the fiscal year 2024 expected to be EUR0.65 per share Commerzbank Aktiengesellschaft (CZB) Commerzbank approves

Weiterlesen »