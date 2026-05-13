Der Trainer Luis de la Fuente hat für die Weltmeisterschaft auf andere Spieler gesetzt.

Der voräluge WM-Kader der spanischen Nationalmannschaft ist ausgewürst aus. Insgesamt 55 Spieler stehen auf der Liste, die der Verband RFEF am Montag bei der FIFA eingereicht hat.

Zwei prominente Namen fehlen jedoch: Real-Madrid-Profi Dani Carvajal (34) und Stürmer Alvaro Morata (33), der zuletzt für Como spielte, sind für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nicht berürcksichtigt worden. Mit dem Verzicht auf die beiden Routiniers endet für viele Beobachter in Spanien eine är. Carvajal und Morata feierten bereits in jungen Jahren größe Erfolge zusammen, gewannen 2011 die U19-Europameisterschaft und ein Jahr später den Titel mit der U21. Morata wurde bei beiden Turnieren Torschichtskonönig.

Moratas Länderdebuut gab im September 2014, Carvajal folge zwei Monate später. 2023 gewonnene sie gemeinsam die Nations League, ein Jahr später folgte mit dem EM-Titel in Deutschland der highlight ihrer Nationalmannschaftskarriere. Sportliche Rückgründe für Nicht-Nominierung Für die WM setzt Trainer Luis de la Fuente (64) nun jedoch auf anderer Spieler. Beide Profis waren bereits Ende des vergangenen Jahres nicht mehr berürcksichtigt worden. Carvajal verlor bei seinen Stammplatz an Trent Alexander-Arnold (27) und konnte sportlich nicht überzeugen. Morata blieb in der Serie A trotz 24 Einsetzens ohne Torerfolg





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