Carys Douglas trägt Vintage-Gucci von Catherine Zeta-Jones

Carys Douglas präsentiert bei einem New York Event ein legendäres Gucci-Top, das ihre Mutter Catherine Zeta-Jones bereits 1996 trug. Ein Statement gegen Fast Fashion durch nachhaltige Mode.

Carys Douglas (23) hat bei einem Event in New York ein modisches Statement gesetzt, das weit über aktuelle Trends hinausreicht. Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (57) präsentierte sich in einem historischen Kleidungsstück, das rund 30 Jahre älter ist als sie selbst. Das auffällige Oberteil stammt aus dem Jahr 1996 und gehört zum Vermächtnis ihrer berühmten Mutter, was den Auftritt zu einem bewussten Plädoyer für langlebige Mode machte.

Historisches Gucci-Top aus der Tom-Ford-Ära

Das transparente, langärmelige Spitzenoberteil ist ein echtes Sammlerstück aus der berühmten Tom-Ford-Ära bei Gucci. Es wird an der Brusthöhe von einem einzelnen Verschluss zusammengehalten und zeugt von der extravaganten Ästhetik der 1990er Jahre. Carys Douglas kombinierte dieses Designer-Klassiker mit einem schwarzen Minirock, schwarzen Strumpfhosen und einer passenden schwarzen Handtasche, um das historische Kleidungsstück in einen modernen Kontext zu setzen.

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Dieser Auftritt ist kein Einzelfall, sondern Teil einer wiederkehrenden Praxis. Bereits bei der Premiere des Films "Tödliche Weihnachten" ("The Long Kiss Goodnight") im Jahr 1996 trug Catherine Zeta-Jones dasselbe Top. Damals, Jahre vor der Geburt von Carys, ergänzte die Schauspielerin das Outfit mit einem schwarzen Bandeau-Top darunter, einer passenden Spitzenhose und schwarzen Pumps. Der Vergleich der beiden Aufnahmen zeigt, wie unterschiedlich die ikonische Jacke interpretiert werden kann, ohne ihre historische Bedeutung zu verlieren.

Stetige Nutzung des väterlichen und mütterlichen Kleiderschranks

Dass Carys Douglas, deren Vater der 82-jährige Schauspieler Michael Douglas ist, regelmäßig auf die Garderobe ihrer Eltern zurückgreift, ist in der Öffentlichkeit längst bekannt. Im vergangenen Herbst erschien sie an der Seite ihres Vaters auf der "Icons of Culture"-Gala im Perelman Performing Arts Center (PAC NYC) in einem schwarzen Slip-Dress. Dieses Kleidungsstück hatte Catherine Zeta-Jones bereits im Jahr 2005 getragen, was erneut die langfristige Wiederverwendbarkeit von Hochmode demonstrierte.

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Auch zu ihrem 21. Geburtstag im Jahr 2024 entschied sich die 23-Jährige für einen Vintage-Fund aus dem mütterlichen Kleiderschrank. An diesem Anlass trug sie ein rosafarbenes Kleid von Ungaro aus dem Jahr 1999. Diese konsequente Entscheidung für gebrauchte Designerkleidung unterstreicht ihren persönlichen Stil und ihre Abkehr von kurzlebigen Modetrends. Die Fotos dieser Auftritte wurden durch WWD via Getty Images sowie deren eigenen Instagram-Kanal carys.douglas dokumentiert.

Bewusste Ablehnung von Fast Fashion zugunsten von Nachhaltigkeit

Im Gespräch mit dem Magazin "People" erklärte Carys Douglas die Motivation hinter ihrer Vorliebe für alte Kleidung. Sie gibt offen zu, dass sie "Vintage-Kleidung" liebt und sich nur ungern für neue Ware entscheidet. Diese Haltung ist direkt mit ihrer kritischen Einstellung gegenüber "Fast Fashion" verknüpft, von der sie aus Gründen der Nachhaltigkeit wenig hält. Solange in den Kleiderschränken ihrer Eltern noch solche Schätze schlummern, sieht sie keinen Bedarf, ihre Kaufgewohnheiten zu ändern.

Diese Praxis stellt eine Alternative zum konventionellen Modekonsum dar und betont den kulturellen Wert von Kleidung. Indem historische Stücke wie das Gucci-Top von 1996 oder das Ungaro-Kleid von 1999 weiterhin getragen werden, erhalten sie eine zweite Lebensphase. Für Carys Douglas ist dies keine bloße Sparmaßnahme, sondern eine bewusste Wahl für eine nachhaltigere Ästhetik, die Respekt vor dem Handwerk und der Geschichte der Mode zeigt.