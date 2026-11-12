CAS-Entscheidung: IIHF muss russische Eishockey-Teams wieder zulassen

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die IIHF verpflichtet, russische Nationalteams ab der WM 2027 wieder zuzulassen. Schiedsrichter wurden in Moskau gesehen.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den Eishockey -Weltverband IIHF am 30. Oktober mit bindender Wirkung angewiesen, russische Nationalteams wieder für internationale Turniere zuzulassen. Diese Entscheidung betrifft unmittelbar die Eishockey -Weltmeisterschaft 2027, die in Deutschland stattfinden wird. Damit fällt die seit 2022 bestehende Sperre für die russische Nationalmannschaft weg, die nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine verhängt wurde.

Medienberichte über Moskau-Auftritte

Unabhängigkeit des CAS -Gremiums

Urteilsbegründung und Sicherheitsbedenken

Nach der Verkündung des Urteils berichten mehrere Medien über frühere Auftritte zweier Mitglieder des dreiköpfigen Schiedsgerichts bei Veranstaltungen in Moskau. Laut Berichten des finnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Yle und des Schweizer Nachrichtenportals Watson unter Berufung auf das in Zürich ansässige Finanzmagazin Inside Paradeplatz nahm der Vorsitzende Giulio Palermo am 22. September 2026 als Referent an einem Juristen-Kongress in Moskau teil. Auf der offiziellen Website des Russian International Arbitration Congress ist Palermo ebenfalls als Referent aufgeführt. Der Kongress wird von der in Moskau ansässigen Non-Profit-Organisation Russian Institute of Modern Arbitration ausgerichtet.Laut den Berichten habe der CAS im Vorfeld nichts von der Reise gewusst. Nach der von Yle wiedergegebenen Stellungnahme des Gerichtshofs war die Teilnahme privat und selbst finanziert und stand nicht mit dem späteren Verfahren in Zusammenhang. Die Berufung von Palermo als Vorsitzender des zuständigen Gremiums durch den CAS erfolgte erst nach dem Kongress. Neben Palermo habe auch der am Verfahren beteiligte Schiedsrichter Ismail Selim im Frühling 2025 eine ähnliche Konferenz in Moskau besucht. Eine offizielle Veranstaltungsankündigung nennt ihn als Referenten eines Seminars am 16. Mai 2025. Belege für eine direkte Befangenheit im konkreten Urteil gibt es jedoch nicht.

In seinem Urteil vom 30. Oktober entschied das CAS-Gremium, dass die von der IIHF vorgebrachten Sicherheitsbedenken als Begründung für die Aussperrung russischer Teams nicht ausreichend belegt seien. Der Weltverband hatte die Sperre ursprünglich mit dem Sicherheitsrisiko für andere Teilnehmer und der politischen Situation begründet. Das Gericht stellte fest, dass diese Argumentation vor Gericht nicht haltbar ist und die pauschale Aussetzung der Mitgliedschaft nicht gerechtfertigt ist.

Reaktionen der europäischen Verbände

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Daraufhin hatte der schwedische Eishockeyverband angekündigt, bei dem Turnier nicht gegen Russland anzutreten. Auch Finnland und Tschechien drohten mit Boykotten, sollte die russische Mannschaft teilnehmen. Diese Reaktionen zeigen die tiefen politischen Spaltungen im internationalen Sport. Die IIHF steht nun vor der Aufgabe, die WM 2027 in Deutschland unter diesen neuen Bedingungen auszurichten. Die Frage der Austragungsorte und der Sicherheit der Teams wird nun erneut heftig diskutiert.

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Zeitraum und nächste Turniere

Bereits bei der U20-WM in Kanada vom 26. Dezember 2026 bis 5. Januar 2027 wäre Russland stand jetzt spielberechtigt. Dies markiert den Beginn der Rückkehr russischer Teams in den internationalen Spielbetrieb. Die genaue Umsetzung der CAS-Entscheidung wird die weiteren Schritte der IIHF bestimmen. Es bleibt abzuwarten, wie die nationalen Verbände ihre Teilnahmeentscheidungen treffen werden. Die sportpolitischen Auswirkungen werden langfristige Folgen für die Struktur des Eishockeys haben.