Der Internationale Sportgerichtshof CAS kehrt die Entscheidung der CAF um. Marokko verliert den nachträglich zugesprochenen Titel, Senegal gilt als offizieller Sieger.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat am Dienstag die nachträgliche Aberkennung des Titels für Marokko aufgehoben. Damit gilt die senegalesische Nationalmannschaft nun offiziell als Sieger des Afrika-Cup s, nachdem der Kader im Januar das Endspiel auf dem Platz mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte. Der Titel war im März an Marokko gefallen, als der afrikanische Fußballverband CAF das Spiel als Spielaufgabe wertete.

Kontroverses Endspiel und Protestmarsch

Der Rückblick auf das historische Finale in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit bleibt einer der umstrittensten Momente der Fußballgeschichte. Bei einem Stand von 0:0 entschied der Schiedsrichter, Marokko einen Elfmeter zuzuweisen, nachdem zuvor ein Treffer der Senegalesen aberkannt worden war. Diese Entscheidung löste massive Wut im Kader des Senegal aus.

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Als direkte Reaktion auf die ungerechte Pfiff-Situation verließen die Spieler des Senegal den Platz und beendeten den Spielverlauf einstweilig. Nach einer Unterbrechung von rund 20 Minuten kam es zu einer Einigung, das Spiel fortzusetzen. In diesem Moment versuchte Marokkos Brahim Diaz, den entscheidenden Elfmeter durch einen sogenannten Panenka zu verwandeln und scheiterte mit diesem riskanten Schuss.

Verlängerung und Sieg auf dem Rasen

Die Partie ging in die Verlängerung, wo sich die Dominanz des Senegal schließlich in einen Sieg verwandelte. Pape Gueye erzielte den entscheidenden Treffer zum 1:0, der die senegalesische Mannschaft den Afrika-Cup gewinnen ließ. Die Spieler feierten diesen Erfolg im eigenen Land als offiziellen Triumph, da sie das Spiel physisch auf dem Feld gewonnen hatten und die Moral der Mannschaft hoch war.

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Doch dieser Moment der Freude hielt nur kurz an, da die Verwaltungsebene des Fußballs andere Pläne schürte. Rund zwei Monate nach dem Ereignis drehte die Confédération Africaine de Football (CAF) das Urteil komplett um. Die Verantwortlichen stützten ihre Entscheidung auf die vorübergehende Feldflucht der Senegalesen, die sie formal als Aufgeben des Spiels interpretierten.

Rechtliche Schritte gegen die CAF-Entscheidung

Die CAF wertete das Spiel daraufhin nachträglich mit 0:3 gegen den Senegal und erklärte Marokko im März zum neuen Afrika-Cup-Sieger. Die Verantwortlichen des senegalesischen Fußballverbands nahmen diese administrative Abstrafung nicht hin und klagten vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS. Ihre Argumentation zielte darauf ab, dass das Spiel nicht ordnungsgemäß beendet werden durfte.

Die Klage führte zum erwarteten Erfolg für den senegalesischen Verband. Der CAS prüfte den Ablauf der Schiedsrichter-Entscheidungen genauer und kam zu dem Schluss, dass die Fortsetzung des Spiels nach der Unterbrechung rechtmäßig war. Da der Schiedsrichter das Spiel fortsetzen ließ, durfte es nicht einfach als Spielaufgabe gewertet werden.

Offizielles Urteil und sofortige Folgen

Mit diesem Urteil hebt der Internationale Sportgerichtshof die Entscheidung der CAF auf, mit der Marokko nachträglich zum Sieger erklärt worden war. Damit gilt wieder das auf dem Platz erzielte Ergebnis vom Januar als bindend. Der Senegal darf den Titel offiziell in Besitz nehmen, obwohl das Finale ursprünglich in Marokko ausgetragen wurde.

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Diese rechtliche Klarstellung beendet die monatelange Unsicherheit um den Champions-Titel des afrikanischen Kontinents. Für den Senegal bedeutet es die Rückholung des Pokals, den sie sportlich errungen hatten. Marokko verliert den Titel, der ihm kurzzeitig zuerkannt wurde, vollständig und muss die Ergebnisse des Turniers ohne die Krone des Africa-Cup-Siegers akzeptieren.