Der Sportgerichtshof CAS hat der IIHF befohlen, russische Teams ab Oktober wieder zuzulassen. Die IIHF klagt gegen das Urteil und wirft Schiedsrichtern Interessenkonflikte vor.

Der internationale Sportgerichtshof CAS hat dem Eishockey-Weltverband IIHF am 30. Oktober eine entscheidende Weisung erteilt. Demnach sind russische Nationalteams bei zukünftigen Wettbewerben des Verbandes wieder zuzulassen. Diese Verpflichtung erstreckt sich explizit auf die Weltmeisterschaft 2027, die in Deutschland stattfinden wird. Die IIHF hat nun offenbar angekündigt, gegen diese Anordnung Beschwerde einzulegen.

Komplizierte Schiedsgerichtsbarkeit und mögliche Interessenkonflikte

Die jüngsten Entwicklungen um das Urteil des Sportgerichtshofs CAS gewinnen durch neue Vorwürfe an Dramatik. Laut dem kanadischen Sportmedium TSN hat die IIHF beim CAS eine Beschwerde eingereicht. Der Kern der Argumentation besteht darin, dass zwei der drei Mitglieder des Gremiums, welche die Wiederaufnahme der russischen Teams beschlossen hatten, zuvor nicht offengelegte geschäftliche Verbindungen zu Russland unterhielten. Diese Enthüllungen deuten auf eine tiefere Komplexität in der Schiedsgerichtsbarkeit hin.

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Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe hatte sich der Verdacht einer möglichen Manipulation in der Berichterstattung festgesetzt. Medien wie der finnische öffentlich-rechtliche Rundfunk Yle sowie das Schweizer Nachrichtenportal Watson stützten sich dabei auf das in Zürich ansässige Finanzmagazin Inside Paradeplatz. Die Recherchen zeigten auf, dass der Vorsitzende des dreiköpfigen CAS-Gremiums, der Italiener Giulio Palermo, am 22. September 2026 als Referent an einem Juristen-Kongress in Moskau teilnahm.

Auf der offiziellen Website des Russian International Arbitration Congress wird Giulio Palermo ebenfalls als Referent aufgeführt. Der Kongress wird von der in Moskau ansässigen, unabhängigen Non-Profit-Organisation Russian Institute of Modern Arbitration ausgerichtet. reports des Sportgerichts CAS wiesen darauf hin, dass dem Gericht im Vorfeld nichts von dieser Reise bekannt war. Nach der von Yle wiedergegebenen Stellungnahme des Gerichtshofs war die Teilnahme privat und selbst finanziert.

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Weitere Kontroversen um die Schiedsrichter und internationale Reaktionen

Neben Giulio Palermo steht auch der am Verfahren beteiligte Schiedsrichter Ismail Selim im Fokus der Kritik. Laut Watson besuchte auch er im Frühling 2025 eine ähnliche Konferenz in Moskau. Eine offizielle Veranstaltungsankündigung listet ihn als Referenten eines Seminars am 16. Mai 2025 auf. Diese parallelen Verbindungen zu russischen Institutionen schüren Zweifel an der Neutralität des Urteils.

Die Situation hat sich weiter verschärft, nachdem die Nachrichtenagentur Tass berichtete, dass die Kreml-Regierung offenbar Profit aus der Situation ziehen wolle. Sollte die IIHF die Rückkehr Russlands verweigern, könnte der Weltverband finanziell entschädigt werden müssen. Dies würde bedeuten, dass der Weltverband den Angriffskrieg gegen die Ukraine effektiv mitfinanzieren würde, so die Interpretation der Berichte.

Konkrete Auswirkungen auf Turniere und Spielerperspektiven

In seinem Urteil vom 30. Oktober entschied das CAS-Gremium, dass Sicherheitsbedenken der IIHF als Begründung nicht ausreichend belegt seien, um die russischen Eishockey-Nationalteams weiterhin von Turnieren auszuschließen. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Spielplan. Bereits bei der U20-WM in Kanada, die vom 26. Dezember 2026 bis 5. Januar 2027 stattfindet, wäre Russland nach Stand der Dinge spielberechtigt.

Die Reaktion der europäischen Verbände fällt scharf aus. Der schwedische Eishockeyverband hatte bereits angekündigt, bei dem Turnier nicht gegen Russland anzutreten. Auch Finnland und Tschechien drohten mit Boykotten, sollte die Teilnahme Russlands nicht verhindert werden. Dies stellt eine massive organisatorische und politische Zerreißprobe für den Verband dar.

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Auf individueller Ebene äußerte sich NHL-Legende Alexander Ovechkin zu der Lage. Der 41-Jährige sagte: Wir wollen einfach nur spielen. Ovechkin hat den Kreml bereits mehrfach besucht, was seine Position in der öffentlichen Wahrnehmung weiter unterstreicht. Die Spannungen zwischen Sport und Politik bleiben damit hoch aktuell.