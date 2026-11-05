Der Internationale Sportgerichtshof hebt das WM-Verbot auf. Russland ist 2027 in Deutschland spielberechtigt, was die Bundesregierung und den DEB vor große Herausforderungen stellt.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat seine Entscheidung zur Rückkehr russischer Sportler im Eishockey verteidigt und dabei die Internationale Eishockey-Föderation IIHF scharf kritisiert. Das Schiedsgericht hob die Sperre auf, die den russischen Teams die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2027 /2027 in Deutschland untersagt hatte. Die Rechtsprechung hat sofortige Gültigkeit und bedeutet, dass russische Akteure bei der Heim-WM im Mai 2027 in Deutschland spielberechtigt sind.

Schiedsgericht wirft IIHF mangelnde Beweisführung vor

Die Sportrichter rechtfertigen ihren Beschluss damit, dass die IIHF das Verfahren unzureichend vorbereitet habe. Der Weltverband habe nicht hinreichend Beweise vorgelegt, um den Ausschluss Russlands rechtlich sauber zu begründen. Zudem sei aufgefallen, dass interne Prozesse innerhalb der IIHF selbst Zweifel an der Fortsetzung der Suspendierung aufkommen ließen. Diese internen Widersprüche nutzte der russische Eishockey-Verband, um erfolgreich Berufung gegen die einstweilige Verfügung einzulegen.

Also read Gelbe Tonne ab 2027: Neue Regeln und Umstellungen in mehreren deutschen Regionen

Politischer Druck durch Putin und deutsche Skepsis

Russland erfährt politisch Rückendeckung auf höchster Ebene. Präsident Wladimir Putin kritisierte am Donnerstag die ablehnende Haltung vieler Nationen scharf. Er betonte, dass die geltenden Beschränkungen für den russischen Sport politisch und nicht rechtlicher Natur seien. Auf deutscher Seite wird die Lage hingegen sehr kritisch bewertet. Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte, dass man die CAS-Entscheidung mit großer Skepsis betrachte und sich zeitnah mit dem Deutschen Eishockey-Bund DEB austauschen werde.

Deutscher Eishockey-Bund prüft Ausstiegsoption

Die unmittelbare Auswirkung des Urteils betrifft nun die Organisatoren der Veranstaltung. Der Deutsche Eishockey-Bund DEB muss prüfen, ob er die Weltmeisterschaft wie geplant ausrichten kann. Vorstandschef Frank Lutz erklärte, dass er keine Schwarzmalerei betreiben wolle und die Weltmeisterschaft nicht grundsätzlich infrage stellen wolle. Dennoch müsse sich der Verband zwingend mit der Option befassen, die Austragung der Titelkämpfe zurückzugeben, sollten die Umstände nicht mehr tragbar sein.

Advertisement

Szenarien für die Veranstaltung im Mai 2027

Die Rechtslage verändert die Planungssicherheit für den Standort Deutschland grundlegend. Während die IIHF unter Druck steht, ihre Argumente nachzuliefern, steht der DEB vor der schwierigen Aufgabe, die Logistik für ein Turnier zu planen, bei dem ein zuvor gesperrtes Nationalteam teilnahmeberechtigt ist. Die weiteren Schritte werden nun von den Konsultationen zwischen Bundesregierung und DEB abhängen. Ein finales Statement zur Austragung steht noch aus, doch die rechtliche Hürde für die russische Mannschaft ist definitiv genommen.

Weiterer Verlauf der sportlichen und politischen Debatte

Die Auseinandersetzung zwischen der IIHF und dem CAS zeigt die Spannungen zwischen sportlichen Regulierungen und geopolitischen Realitäten auf. Die Entscheidung wirkt sich nicht nur auf die Eishockey-WM 2027 aus, sondern sendet Signale für weitere Sportverbände. Die deutsche Sportpolitik wird nun stark gefragt sein, wie sie mit der Rückkehr russischer Teams umgeht, ohne diplomatische Konflikte zu provozieren oder die Sicherheit der Veranstaltung zu gefährden. Alle Beteiligten bleiben in der Schwebe, bis klare Regelungen für den Mai 2027 vorliegen.