CAS-Urteil: Russland-Return im Eishockey und deutsche WM-Herausforderung

Der Internationale Sportgerichtshof hebt das IIHF-Bann auf. Russland darf 2027 in Deutschland spielen. Der DEB prüft Rückgabe der WM, die Bundesregierung reagiert kritisch auf die Entwicklung.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat seine Entscheidung zur Rückkehr des russischen Eishockey-Verbandes in den Weltverband IIHF präzisiert und dabei schwere Vorwürfe gegen den Weltverband geäußert. Das Schiedsgericht wies die mangelhafte Vorbereitung des IIHF im Verfahren zurück, was die sofortige Aufhebung der Sperre für russische Teams in der Saison 2026/2027 untermauert. Diese Entwicklung stellt die bevorstehende Heim-Weltmeisterschaft im Mai 2027 in Deutschland vor massive organisatorische und politische Herausforderungen.

Rechtliche Begründung des Schiedsgerichts

Die Richter des CAS stellten fest, dass der Weltverband IIHF nicht genügend Beweise vorgelegt habe, um den weiteren Ausschluss russischer Teams rechtlich zu begründen. Der Verband habe bei der Einreichung seiner Argumente gravierende Defizite aufgewiesen, die das Vertrauen in den Prozess erschütterten. Zudem wiesen die Sportrichter darauf hin, dass bereits interne Prozesse innerhalb der IIHF Zweifel an der Fortsetzung der Suspendierung aufkommen ließen. Diese internen Spannungen dienten als weiterer Beleg für die Unzulänglichkeit der behördlichen Maßnahmen des Weltverbands in der jüngsten Vergangenheit.

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Kritik am Weltverband und prozessuale Fehler

Der Weltverband IIHF steht nun im Fokus der Kritik, da ihm nach Ansicht des Schiedsgerichts eine unzureichende Vorbereitung im Gerichtsverfahren vorgeworfen wird. Die Richter betonten, dass die dargelegten Fakten nicht ausreichten, um die anhaltende Isolierung der russischen Sportler und Verbände zu rechtfertigen. Durch die Aufhebung der Entscheidung mit sofortiger Wirkung fallen alle rechtlichen Hürden, die bisher den Sport aus Russland von internationalen Wettbewerben ferngehalten haben. Dies betrifft direkt die Planungen für die kommende Saison 2026/2027, in der russische Mannschaften wieder voll spielberechtigt sein werden.

Deutscher Eishockey-Bund prüft Rückgabe der Veranstaltung

Der Deutsche Eishockey-Bund DEB evaluiert aktuell dringend, ob er die Weltmeisterschaft wie geplant im Mai 2027 in Deutschland ausrichten kann. Vorstandschef Frank Lutz erklärte, dass er keine Schwarzmalerei betreiben wolle, aber die Möglichkeit einer Rückgabe der Meisterschaft ernsthaft prüfen müsse. Die politische Lage und die Reaktionen internationaler Verbände auf die russische Teilnahme würden die Organisation maßgeblich beeinflussen. Der Verband sucht nach einer balanceierten Lösung, die sportliche Integrität und politische Verantwortungswahrnehmung in Einklang bringt, ohne die Veranstaltung vorschnell zu kippen.

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Politische Reaktionen und Stellungnahmen

Die Bundesregierung stuft die CAS-Entscheidung als sehr kritisch ein und kündigte an, sich zeitnah mit dem Deutschen Eishockey-Bund über die möglichen Folgen des Urteils auszutauschen. Diese diplomatische Abstimmung zeigt die Sensibilität des Themas im politischen Raum. Auf der anderen Seite erhält Russland Rückendeckung von höchster Stelle. Russlands Präsident Wladimir Putin kritisierte am Donnerstag die ablehnende Haltung vieler Länder scharf. Er bezeichnete die bestehenden Beschränkungen für den russischen Sport als politischer und nicht rechtlicher Natur, was die Spannung zwischen sportlichen Regeln und geopolitischen Interessen weiter anhob.

Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft 2027

Die unmittelbare Konsequenz der Aufhebung der Sperre ist, dass russische Teams bei der Weltmeisterschaft im Mai 2027 in Deutschland spielberechtigt sind. Diese Entwicklung zwingt alle Beteiligten, die Sicherheits- und Logistikkonzepte für die Veranstaltung neu zu bewerten. Der Druck auf den Gastgeber Deutschland und den DEB steigt, da internationale Boykott drohen könnten. Die Frage, ob die Veranstaltung trotz dieser politischen Brisanz stattfinden kann oder ob sie zurückgegeben werden muss, bleibt die zentrale Herausforderung für die nächsten Monate bis zur Austragung der Meisterschaft.