Cascale kündigt Programm für 2026-Jahreskonferenz an

Cascale hat heute das Programm für seine 2026-Jahreskonferenz angekündigt, die am 15.-17. September in Athen stattfindet. Die Veranstaltung wird sich auf die Frage konzentrieren, wie Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette die praktischen Ansätze zur Finanzierung und Implementierung von Nachhaltigkeitsinitiativen ausrichten können.

Die neue Cascale -CEO Ying McGuire wird ihre Vision für die Industrie -Kooperation und skalierte Auswirkungen auf der 2026-Jahreskonferenz in Athen im September vorstellen; Programm-Leitung von Bureau Veritas, Li & Fung, Nordstrom, Primark, Recover und Textile Exchange AMSTERDAM, HONG KONG und OAKLAND, CA / ACCESS Newswire / 17.

Juni 2026 / Cascale kündigte heute das Programm für seine 2026-Jahreskonferenz an, die am 15. -17. September in Athen, Griechenland stattfindet. Mit mehr als 700 Führungskräften aus der gesamten Wertschöpfungskette der Konsumgüterindustrie zusammengebracht, wird die hybride Veranstaltung die Frage erörtern, wie die Industrie die Kosten, Verantwortlichkeiten, Anreize und Vorteile der Lieferkettenerneuerung effektiver verteilen kann.

Bei der 15. Ausgabe von Cascales Flaggschiff-Veranstaltung, der Jahreskonferenz, werden mehr als 80 Referenten, vier Bühnen und virtuelle Zugänge sowie spezielle Gelegenheiten für Führungsebenen-Engagement gezeigt. Ying McGuire, die am 1. Juni die Rolle der Cascale-CEO übernahm, wird die Bühne besteigen, um ihre Perspektive auf die nächste Kapitel für Cascale und die Rolle der kollektiven Industrieaktion zur Förderung messbarer Umwelt- und sozialer Fortschritte zu teilen.

"Als die Industrie steigende Erwartungen mit wachsenden operativen und wirtschaftlichen Druck konfrontiert ist, muss die Zusammenarbeit handlungsfähiger, messbarer und wirtschaftlich motivierter werden. " sagte Ying McGuire, CEO, Cascale. "Ich sehe diese Jahreskonferenz als Gelegenheit, Führungskräfte um eine gemeinsame Vision für Fortschritt zu gruppieren - eine, in der Nachhaltigkeit in die Kernstrategie des Geschäfts eingebettet ist, von vertrauenswürdigen Daten und ausgerichteten Anreizen unterstützt wird und in der Lage ist, Wert über die gesamte Lieferkette hinweg zu liefern.

Mein Ziel für Cascale ist es, der Industrie dabei zu helfen, die notwendigen Partnerschaften und Verantwortlichkeiten zu schaffen, um die Transition auf einer größeren Skala zu beschleunigen.

" Schlüsselinformationen Ein Programm, das auf praktische Transformation ausgerichtet ist. Die 2026-Jahreskonferenz von Cascale findet im InterContinental Athenaeum in Athen statt. Die Veranstaltung wird sich auf die Frage konzentrieren, wie Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette die praktischen Ansätze zur Finanzierung und Implementierung von Nachhaltigkeitsinitiativen ausrichten können, während sie die Geschäftsresilienz und -konkurrenzfähigkeit stärken.

Das Programm wird Perspektiven von Marken, Händlern, Herstellern, Politikern, NGOs und Lösungsanbietern zusammenbringen, um zu untersuchen, wie die Industrie von fragmentierten Bemühungen zu koordinierten, skalierten Aktionen übergehen kann.

"Der Fortschritt hängt davon ab, dass konsistenter, transparenter und vertrauenswürdiger Konsens über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg aufgebaut wird. Durch die Vertretung von Organisationen, die sich über Compliance, Verifizierung, Herstellung, Vertrieb und Nachhaltigkeitsstrategie erstrecken, werden Gespräche geführt, die auf operativen Realitäten basieren und gleichzeitig die Industrie zu ambitionierteren Ergebnissen treiben.

" - Rick Horwitch, Bureau Veritas-Chef der Supply-Chain- und Nachhaltigkeitsstrategie und globale Retail-Lead sowie Mitglied des Programm-Beirats der 2026-Jahreskonferenz von Cascale "Die Lieferkettenerneuerung erfordert tiefergehende Zusammenarbeit über jede Produktions- und Sorgestufe hinweg. Cascales Jahreskonferenz schafft einen Raum, in dem Hersteller aller Ebenen, Marken, Sorgestellen und Lösungsanbieter praktische Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und skalierte Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen der heutigen und morgen Konsumgüterindustrie entwickeln.

" - Jonathan Salmon, Li & Fung (Trading) Limited-Chef der Nachhaltigkeit und Mitglied des Programm-Beirats der 2026-Jahreskonferenz von Cascale "Marken und Händler haben eine wichtige Rolle bei der Abstimmung von Markterwartungen, Einkaufspraktiken und Nachhaltigkeitsprioritäten zu spielen. Aber nur dann kann bedeutende Transformation stattfinden, wenn die gesamte Ökosystem-Disussion Teil ist. Ein von diversen Industrie-Perspektiven geprägtes Programm schafft stärkere Chancen für Zusammenarbeit, Verantwortlichkeit und skalierte Auswirkungen.

" - Liz Lipton-McCombie, Nordstrom-Chef der ESG- und Nachhaltigkeitsstrategie und Mitglied des Beratungsbeirats der 2026-Jahreskonferenz von Cascale "Um die Industrie voranzubringen, müssen Nachhaltigkeitsgespräche direkt mit der Geschäftsentscheidung, der operativen Ausführung und der langfristigen Resilienz verbunden werden. Durch die Vertretung über die gesamte Wertschöpfungskette und darüber hinaus - von Herstellern und Material-Innovatoren bis hin zu Marken, Händlern und NGOs - wird das Programm sowohl die Komplexität der Herausforderungen als auch die praktischen Wege zum Fortschritt widerspiegeln.

" - Mark Newbold, Primark-Umwelt-Nachhaltigkeitsprogramm-Lead und Mitglied des Programm-Beirats der 2026-Jahreskonferenz von Cascale "Hersteller und Material-Innovatoren sind entscheidend, um die Industriewilligkeit in die Realität umzusetzen. Durch die Vertretung dieser Perspektiven neben Marken, Händlern, NGOs und Dienstleistern schafft sich ein ausgewogener Dialog um das Erreichbare, wo Investitionen benötigt werden und wie die Industrie skalierte Lösungen gemeinsam beschleunigen kann





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Industrie Konferenz Cascale Nachhaltigkeit Industrie Konferenz Lieferkettenerneuerung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Welche Kommentatoren & Moderatoren sind heute bei ARD und MagentaTV dabei?Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.

Read more »

WM 2026: Diese Spiele überträgt MagentaTV heute live und exklusiv im TV & LivestreamBei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt.

Read more »

WM 2026: Wird England – Kroatien heute im Free-TV übertragen?Ein alter Rivale, ein neuer Trainer und jede Menge Druck. SPORT BILD hat alle Infos zum Spiel für Sie.

Read more »

Terra Wortmann Open 2026 in Halle: Lange Schlangen wegen Zverev-Match heute AbendDie Terra Wortmann Open in Halle laufen. Am Montag schlug Zverev zum ersten Mal im Doppel auf. Jetzt steht er wieder auf dem Platz. Alle Infos im Newsblog.

Read more »