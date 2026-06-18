Cascales Manufacturer Climate Action Program erreicht Meilenstein: 1,6 Millionen Tonnen CO2e Reduktionspotenzial durch branchenweite Zusammenarbeit

Der Jahresbericht 2025 des Manufacturer Climate Action Program (MCAP) von Cascale zeigt bedeutende Fortschritte bei der Dekarbonisierung der globalen Wertschöpfungskette. 85 Herstellergruppen in 19 Ländern haben 52 wissenschaftlich ausgerichtete Ziele validiert, die ein Reduktionspotenzial von über 1,6 Millionen Tonnen CO2e darstellen. Das Programm, unterstützt von Marken wie Gap Inc., New Balance und PUMA, kombiniert technische Hilfe, Schulungen und Peer-Learning, um Hersteller von der Zielsetzung zur Umsetzung zu führen. Zudem wurden 33 Klimarisikobewertungen abgeschlossen und 43 Dekarbonisierungspläne entwickelt. Der MCAP-Strategierat gewährleistet Governance und Rechenschaftspflicht. Marken nutzen das Programm, um Scope-3-Emissionen zu reduzieren und Transparenz in der Lieferkette zu erreichen. Erfahrungsberichte von Nobland, My Nga Trade und Martex Group unterstreichen den praktischen Nutzen.

Der Manufacturer Climate Action Program ( MCAP ) von Cascale hat eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes entlang globaler Lieferkette n gespielt. Das Programm unterstützt Hersteller und Zulieferer dabei, messbare Klimaziele zu setzen und umzusetzen.

Im Jahr 2025 wurden 85 Herstellergruppen in 19 Ländern erreicht, die an 446 Einrichtungen teilnahmen. Mit der Hilfe von sponsoring Marken wie Gap Inc., New Balance und PUMA konnten 52 wissenschaftlich ausgerichtete Ziele validiert werden, die ein Reduktionspotenzial von über 1,6 Millionen Tonnen CO2e darstellen.

Zudem wurden 33 Klimarisikobewertungen abgeschlossen und 43 Dekarbonisierungspläne entwickelt, um die langfristige Widerstandsfähigkeit zu stärken. Der MCAP-Strategierat, der im Mai 2025 gegründet wurde, bietet eine starke programmatische Governance, um die Ausrichtung auf strategische Ziele sicherzustellen und die Rechenschaftspflicht zu überwachen. Das Programm kombiniert technische Unterstützung, Schulungen, Drittanbieter-Validierung und Peer-Engagement, um Hersteller von der Planung zur Umsetzung zu führen. Monatliche Sprechstunden und fortlaufende Trainings in Englisch und Chinesisch helfen dabei, praktisches Wissen und Lösungen auszutauschen.

Teilnehmer wie Nobland, My Nga Trade und Martex Group berichten von positiven Veränderungen: Nobland konnte durch den strukturierten Zielsetzungsprozess eine wissenschaftlich basierte Reduktionsstrategie etablieren und die internationalen Standorte vereinheitlichen. My Nga Trade nutzt die Klimarisikobewertung für präventive Maßnahmen against Hitze, um die Produktivität zu erhalten. Martex Group erhielt den nötigen Rahmen, um Energiedaten in messbare Klimaziele zu übersetzen. Markenengagement ist ein zentraler Aspekt: MCAP hilft Marken, Scope-3-Emissionen anzugehen, die oft den größten Teil des CO2-Fußabdrucks ausmachen.

Sponsoring ist keine Philanthropie, sondern der direkteste Weg, um die Lieferantenfähigkeiten zu stärken, von denen die eigenen Ziele abhängen. Hersteller profitieren von Struktur, Glaubwürdigkeit und Umsetzungsfähigkeit, während Marken Transparenz in der Lieferkette, abgestimmte Fortschritte und konkrete Nachweise für Scope-3-Maßnahmen erhalten, die sie gegenüber Regulierungsbehörden und Investoren teilen können. Gap Inc. ist seit Programmbeginn engagiert und betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit für die Dekarbonisierung der Branche





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