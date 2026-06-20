Casemiro wechselt zu Inter Miami und spielt künftig mit Lionel Messi

Der brasilianische Starspieler Casemiro verlässt Manchester United und schließt sich Inter Miami in der MLS an. Damit wird er Teamkollege von Lionel Messi und verstärkt das bereits mit weiteren Ex-Barcelona-Stars gespickte Aufgebot. Der Transfer ist nahezu perfekt, nur die Unterschrift fehlt noch.

Der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro wird Manchester United nach vier Jahren verlassen und in die Major League Soccer ( MLS ) zu Inter Miami wechseln. Dies berichtet Transfer -Experte Fabrizio Romano.

Casemiro, der bereits eine vollständige Einigung mit Inter Miami erzielt hat, wird dort künftig an der Seite von Lionel Messi spielen. Weitere Unterzeichnungen und die offizielle Verkündung stehen noch aus. In den letzten Wochen deutete sich bereits an, dass Casemiro den Weg nach Amerika wählen würde, um sich Messi und dessen Team anzuschließen. Inter Miami hat bereits Casemiros ehemalige Mannschaftskollegen Luis Suárez und Rodrigo De Paul verpflichtet und zählt nun auch den erfahrenen Brasilianer zu seinem Kader.

Sergio Busquets und Jordi Alba, die ebenfalls aus Barcelona stammten, waren zuvor Teil des Teams, beendeten jedoch ihre Karrieren. Casemiro war 2022 für 70,7 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester United gewechselt. Sein Vertrag in Old Trafford ist ausgelaufen, und er bestritt in seiner letzten Saison 35 Spiele, in denen er neun Tore und zwei Vorlagen erzielte. Zurzeit befindet sich Casemiro in Nordamerika, da er mit der brasilianischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnimmt.

Brasilien gewann sein letztes Gruppenspiel gegen Haiti mit 3:0, nachdem das erste Spiel gegen Marokko 1:1 endete. Das nächste Spiel bestreitet die Seleção gegen Schottland. Interessant ist, dass Casemiro und Messi in der Vergangenheit als Rivalen auf dem Platz standen, als Casemiro für Real Madrid spielte und gegen Messis Barcelona antrat. Insgesamt verbrachten sie über 1300 Minuten als Gegner.

Künftig werden sie jedoch als Teamkollegen zusammenarbeiten und weitere Minuten auf dem Rasen verbringen. Dieser Transfer markiert einen weiteren bedeutenden Zuwachs für Inter Miami, das sich aktiv um namhafte Stars bemüht, um die Liga in den USA und Kanada zu stärken. Casemiro bringt als fünffacher Champions-League-Sieger und erfahrener Spieler viel Kompetenz und Führungsqualitäten mit, was dem Team helfen wird, seine Ziele zu erreichen. Die Fans können sich auf spannende Begegnungen und eine neue Dynamik im Mittelfeld freuen





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