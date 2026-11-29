Casey's General Stores steigert Gewinn und Umsatz durch frische Pizza und Übernahmen. Ross Stores nutzt Rabattstrategien. Analyse der US-Handelsgewinnler.

Amerikanische Händler wie Casey's General Stores und Ross Stores nutzen die stabile Konsumnachfrage effektiv für ihre Geschäftsentwicklung. Trotz des anhaltenden Inflationsdrucks erhöhten die privaten Konsumausgaben der US-Verbraucher im September um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das Verbrauchervertrauen stieg im Oktober laut Conference Board deutlich von 84,2 auf 91,7 Punkte. Diese wirtschaftlichen indicators signalisieren ein günstiges Umfeld für Unternehmen mit klaren Strategien zur Kundenbindung.

Casey's integriert Gastro-Modelle erfolgreich

Casey's General Stores gewinnt Marktanteile durch die Kombination von Tankstellen mit frischer Gastronomie. Mehr als zwei Drittel der 2.959 Filialen befinden sich in Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern. Dort bedienen sie Kunden, die sonst wenige gastronomische Alternativen haben. Die Kette verkauft seit 1984 Pizza und bietet Frühstückssandwiches, Backwaren und Kaffeespezialitäten an. Diese Strategie verwandelt Tankkunden in regelmäßige Gäste.

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Die Speisen- und Getränkeabteilung trägt im Geschäftsjahr 2025/26 rund zehn Prozent zum Gesamtumsatz bei. Der Gesamterlös lag bei 17,56 Milliarden US-Dollar. Die meisten Standorte liegen innerhalb von 500 Meilen um ein Distributionszentrum. Dies ermöglicht eine effiziente Logistik und eine hohe Warenverfügbarkeit. Casey's nutzt die geringe lokale Konkurrenz, um seine Preissetzungsmacht zu stärken und die Kundenbindung zu erhöhen.

Finanzielle Leistung und Markenübernahme

Die finanzielle Performance unterstreicht die Stärke dieses hybriden Geschäftsmodells. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juli stieg der Gewinn je Aktie um rund 28 Prozent auf 7,37 Dollar. Der Nettogewinn erreichte 273,7 Millionen Dollar. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 17 Prozent auf rund 485 Millionen Dollar. Der Umsatz legte auf 5,68 Milliarden Dollar zu, verglichen mit 4,57 Milliarden Dollar im Vorjahr.

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Im Ladengeschäft stiegen die vergleichbaren Umsätze um 3,2 Prozent. Bei Speisen und Getränken belief sich der Anstieg auf 4,8 Prozent, hauptsächlich getrieben durch den Pizzaverkauf. Die Rohertragsmarge in diesem Bereich kletterte auf 59,3 Prozent nach 58,0 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Rohertrag je Gallone Kraftstoff stieg ebenfalls signifikant von 41,0 Cent auf 47,8 Cent. Diese Zahlen belegen die Effizienz der Mix-Strategie.

Integration von Fikes und Marktpositionierung

Strategische Übernahmen haben die Marktposition von Casey's weiter gefestigt. Im November 2024 übernahm das Unternehmen Fikes, den Betreiber der Cefco-Märkte, für 1,15 Milliarden Dollar. Dadurch kamen insgesamt 198 neue Standorte hinzu, darunter 148 in Texas. Weitere Standorte befinden sich in Alabama, Florida und Mississippi. Diese Transaktion ermöglichte einen erheblichen Ausbau der Präsenz im strategisch wichtigen Bundesstaat Texas.

Auch im vergangenen Geschäftsjahr 2026 zeigte sich das Wachstumskurs deutlich. Casey's steigerte den Nettogewinn um rund 31 Prozent auf 714,4 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg auf 19,16 Dollar. Das EBITDA erreichte fast 1,5 Milliarden Dollar. Zudem wurde das Unternehmen in den S & P 500 Index aufgenommen, was die institutionelle Anerkennung unterstreicht. Die 27. Erhöhung der Quartalsdividende um 14 Prozent auf 0,65 Dollar erfolgte im Juni.

Expansionspläne und Managementausblick

Das Unternehmen setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort. Im abgelaufenen Geschäftsjahr entstanden 40 neue Filialen, weitere 40 Standorte kamen durch Zukäufe hinzu. Das Treueprogramm zählt mittlerweile fast 10,5 Millionen Mitglieder. Der Cashflow aus dem laufenden Geschäft stieg auf 1,38 Milliarden Dollar. Vorstandschef Darren Rebelez bestätigte, dass die Integration von Fikes dem Zeitplan voraus ist.

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Für das laufende Geschäftsjahr plant Casey's Investitionen von rund 800 Millionen Dollar. Das Unternehmen beabsichtigt, mindestens 120 neue Standorte zu eröffnen. Die Prognose für das EBITDA-Wachstum zwischen acht und zehn Prozent bleibt unverändert. Dies steht im Kontrast zum ersten Quartal, das deutlich über dieser Spanne lag. Die stabilen Verbraucherzahlen bieten eine solide Basis für die weitere Expansion.

Konkurrenzanalyse bei Ross Stores

Ein weiterer erfolgreicher Akteur ist Ross Stores, das auf einen anderen Ansatz setzt. Das Unternehmen verkauft Markenbekleidung, Schuhe und Heimtextilien zu reduzierten Preisen. Der Slogan "Dress for Less" charakterisiert die Preisstrategie effektiv. Die Angebote liegen bei 20 bis 60 Prozent unter den regulären Preisen von Kaufhäusern und Fachgeschäften. Dies spricht preissensitive Konsumenten an.

Die günstigere Tochtermarke dd's Discounts geht noch einen Schritt weiter. Bei dieser Marke betragen die Abschläge bis zu 70 Prozent. Insgesamt betreibt Ross Stores 2.328 Geschäfte. Davon werden 1.952 Geschäfte unter dem Namen Ross geführt. Die beiden Modelle ergänzen sich im Portfolio, um unterschiedliche Kundensegmente im US-Handel anzusprechen und Marktanteile zu sichern.