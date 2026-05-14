Casillas: Mourinho nicht der Richtige für Real Madrid

Iker Casillas, einstiger Torwart des FC Real Madrid und legendärster Spieler des Klubs, sieht den portugiesischen Trainer José Mourinho nicht als den richtigen Kandidaten für die Trainerposition bei Real Madrid. Casillas betont, dass er Mourinho für einen großartigen Profi hält, aber dass er ihn nicht bei Real Madrid sehen möchte. Er betont, dass andere Trainer besser geeignet seien, den Verein seines Lebens zu coachen. Casillas sieht die aktuelle Saison des FC Real Madrid als chaotische und sieht dringende Notwendigkeit, den Klub zu verändern.

Nach der zweiten titellosen Saison in Folge soll der Portugiese die Königlichen wieder in erfolgreichere Zeiten führen. Doch eine Legende des Klubs ist überhaupt kein Fan von dieser Idee – ausgerechnet jemand, der ihn aus seiner ersten Zeit bei Real gut kennt.

Denn: Während Mourinho die Königlichen von 2010 bis 2013 leitete, war Iker Casillas (44) die unangefochtene Nummer 1 im Tor Reals. Trotzdem sieht Casillas in seinem ehemaligen Trainer nicht den richtigen Kandidaten für den Job. Auf "X" schreibt der ehemalige Torwart: "Ich habe kein Problem mit Mourinho. Ich halte ihn für einen großartigen Profi.

", "Ich will ihn nicht bei Real Madrid. ", "Ich glaube, andere Trainer wären besser geeignet, den Verein meines Lebens zu coachen. ", "Dies sei seine persönliche Meinung und "nicht mehr". Einen richtigen Grund für seine Haltung nannte er nicht.

Klar ist aber auch für Casillas, dass Real dringend etwas ändern muss. Trotz vieler Transfers und prominenter Namen im Kader hat sich das Jahr zu einer chaotischen Saison entwickelt. Erst die Entlassung von Alonso nach Problemen mit Vini, dem Kabine und Co., dann die internen Streitigkeiten mit Kylian Mbappé und zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni. Erst am Dienstag folgte die denkwürdige Pressekonferenz von Vereinspräsident Florentino Perez (79).

Bei Real Madrid fliegen die Fetzen, doch Präsident Florentino Pérez (79) winkt ab! Casillas’ Fazit: "Wenn Real zwei Saisons ohne Titel bleibt, muss man sich Sorgen machen.

", "Doch Mourinho ist für ihn nicht die Lösung. ", "Doch noch kann die Real-Legende hoffen. Offiziell ist der Deal noch nicht.

", "So erklärte Perez vor den Medien: "Ich werde weder über Trainer noch über Spieler sprechen. ", "Und auch Mourinho wollte sich nicht äußern: "Ich habe mit niemandem bei Real gesprochen. In der Schlussphase einer Saison rede ich mit keinem Klub. ", "Offen, was nach der Saison dann verkündet wird.





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