Cassandra: Die neue deutsche Horror-Serie auf Netflix

Cassandra, eine deutsche Horror-Serie auf Netflix, erinnert an Black Mirror. In einer alternativen 70er-Jahre-Welt erlebt eine Familie die Schrecken einer bösartigen künstlichen Haushaltshilfe. Die Serie wurde von Benjamin Gutsche inszeniert und geschrieben, der zuvor bereits für Tatort und Lerchenberg tätig war.

Mit der Serie Cassandra ist eine neue, recht ungewöhnliche Horror -Serie auf Netflix gestartet, die Kritiker an Black Mirror erinnert. Der Unterschied: Cassandra stammt aus Deutschland. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Miniserie ansehen. Update vom 13. Februar 2025: Obwohl viele Pressestimmen die Netflix -Serie Cassandra ablehnen, hat sich die Black-Mirror-Alternative an die Spitze der deutschen Streaming-Charts gekämpft (Quelle: JustWatch ). Ursprünglicher Artikel vom 6.

Februar 2025: Neu auf Netflix: Horror-Serie Cassandra Wer die dystopischen Kurzgeschichten aus der Netflix-Serie Black Mirror liebt, dem könnte auch die neue Serie Cassandra gefallen. Die deutsche Produktion steht seit dem 06. Februar bei dem Streaming-Anbieter zur Verfügung. Die Handlung von Cassandra ist in einer alternativen Version der 70er-Jahre angesiedelt. Eine kleine Familie zieht in ein Smart-Home, wo die künstliche Haushaltshilfe Cassandra (Lavinia Wilson) schnell zu einem bösartigen Problem für alle Bewohner wird. Inszeniert wurde die neue Netflix-Serie von dem Regisseur Benjamin Gutsche , der in der Vergangenheit auch schon für einen Tatort oder die ZDF-Serie Lerchenberg verantwortlich war. Bei Cassandra hat er aber nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Die Presse bewertet Cassandra unterschiedlich Von der internationalen Presse wird Cassandra weitestgehend übersehen. So gibt es auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes aktuell nur ein einziges Review. Die Filmkritikerin Kelcie Mattson spricht allerdings positiv über die deutsche Netflix-Serie: Cassandra ist eine Mischung aus Sci-Fi, Horror, Psychothriller und Familiendramen, die sich auf Frauen konzentrieren. Cassandra ist ruhiger als andere Netflix-Produktionen, aber immer noch eine elegante, ambitionierte Serie mit viel Fleisch auf den Knochen. (Quelle: Collider ) Die deutsche Presse geht mit Cassandra wesentlich härter ins Gericht. Der Spiegel nennt die Serie bereits in der Headline einen „deutschen Netflix-Reinfall“ und kritisiert, dass sich Cassandra anfühlt, als hätte eine KI alles errechnet (Quelle: Spiegel ). Es bleibt abzuwarten, ob sich die Serie in den deutschen Netflix-Charts behaupten kann. Bisher waren deutsche Produktionen wie zum Beispiel Dark oder How to Sell Drugs Online (Fast) oft beliebt beim Publikum





