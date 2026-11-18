Antonio Cassano bewertet Ronaldhinos Comeback beim Drittligisten Ravenna FC scharf. Der Brasilianer wirkt trotz seiner 46 Jahre und der großen Vergangenheit in diesem Stadium nicht mehr konkurrenzfähig.

Antonio Cassano übt scharfe Kritik am jüngsten sportlichen Comeback von Ronaldinho. Der brasilianische Fußballlegende steht nach seinem Auftritt beim italienischen Drittligisten Ravenna FC massive Rückendeckung in seiner eigenen Vergangenheit gegenüber, doch die aktuelle Leistung lässt keinen Raum für Lob.

Kassan harsche Bewertung der Leistung

Ausgerechnet der italienische Ex-Nationalspieler Antonio Cassano rechnet gnadenlos mit dem brasilianischen Star ab, nachdem dieser bei seinem Comeback sichtlich Spaß hatte, die sportliche Qualität aber nicht standhielt. Cassano bezeichnete den Auftritt des Altstars, der elf Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel gegen den FC Forlì stattfand, als hässliche, hässliche, hässliche Sache, die man sich nicht ansehen wollte. Mit 46 Jahren und in dieser körperlichen Verfassung stieß das Vorhaben beim ehemaligen Stürmer von Real Madrid und der AC Milan auf völliges Unverständnis.

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Cassano fragt sich offen, wozu Ronaldinho auf den Platz ging und wer der eigentliche Treiber hinter dieser Aktion war. Er spekuliert, ob der Star dies seinem Freund Ignazio Cipriani, dem Eigentümer des Klubs, zuliebe getan hat oder ob ihm viel Geld geboten wurde. Für den Italiener war das Ganze eine Farce, die den Ruf des Fußballs nicht unbedingt fördert.

Ronaldinho unter den besten Spielern aller Zeiten

Trotz dieser vernichtenden Kritik schickt Cassano seiner Bewertung voraus, wie hoch sein Ansehen für den Brasilianer eigentlich ist. Als Mensch und als Fußballer genieße Ronaldinho noch immer höchsten Respekt in der weltweiten Szene. In einem Atemzug mit Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldo Nazario und Pelé nennt Cassano ihn einen der fünf besten Spieler aller Zeiten.

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In seiner glorreichen Vergangenheit hat Ronaldinho schließlich alles gewonnen, was es im Weltfußball zu gewinnen gibt. Er wurde 2002 Weltmeister und prägte mit seiner einzigartigen Technik und seinem spielerischen Einfallsreichtum Generationen von Fans. Diese historische Bedeutung steht im krassen Kontrast zu den aktuellen, eher skandalösen Entwicklungen, die nun im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

Folgen und Reaktionen auf das Derby

Das Derby gegen Forlì markierte den Moment, an dem die Realität des Alters und der langen Wettkampfpause auf die einstige Magie traf. Die Erwartungen an Ronaldinho waren natürlich immens, doch die sportliche Realität zeigte ein anderes Bild. Für den Drittligisten Ravenna FC war die Partie einmediales Ereignis, das jedoch die Grenzen der sportlichen Tauglichkeit einer 46-jährigen Legende aufzeigte.

Die Reaktionen in der italienischen Medienlandschaft sind gespalten. Während einige die emotionale Komponente und die Showkraft von Ronaldinho feiern, dominieren Stimmen wie die von Cassano die narrative Debatte. Sie fordern eine ehrlichere Einschätzung dessen, was von einem Spieler in diesem Alter noch erwartet werden kann und darf.

Zukunftsperspektiven und sportliche Einordnung

Für Ravenna FC bleibt die Frage offen, wie solche Aktionen in die langfristige Strategie passen. Die Anwesenheit von Ronaldinho bringt Aufmerksamkeit, doch die sportliche Substanz leidet unter der Diskrepanz zwischen Starimage und aktueller Form. Die Liga und die Verbände müssen zukünftig ähnlich gelagerte Fälle sorgfältig prüfen, um die Integrität des Wettbewerbs zu wahren.

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Insgesamt zeigt dieser Vorfall, dass der Weg zurück in den Profifußball nicht nur eine Frage des Willens ist, sondern auch der körperlichen und technischen Eignung. Die Respektierung der Vergangenheit darf nicht dazu führen, die gegenwärtigen sportlichen Standards zu ignorieren oder zu verwässern.