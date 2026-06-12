Cassie Ventura vor Gericht: Ex-Partner P. Diddy und männlicher Escort bringen neue Vorwürfe ans Licht

Nachdem Cassie Ventura ihren Ex‑Partner Sean "P. Diddy" Combs wegen Missbrauchs beschuldigt hatte, klagt nun ein männlicher Escort gegen sie wegen angeblicher Mitverantwortung bei privaten Treffen. Der Fall wirft ein grelles Licht auf Machtmissbrauch in der Musikindustrie.

Im Mai 2018: P. Diddy , damals 48 Jahre alt, stand neben seiner langjährigen Freundin Cassie Ventura , 31, bei der MET-Gala in New York. Die beiden schienen ein glückliches Paar zu sein, obwohl außenstehende Beobachter kaum Anzeichen dafür sahen, wie tief und düster die Beziehung tatsächlich war.

Jahre später brach Cassie das lange Schweigen und wurde zur wichtigsten Zeugin in einem der spektulärsten Skandale der Musikindustrie. Sie stellte ihren ehemaligen Freund und Rapper Sean "P. Diddy" Combs - heute 56 - zur Verantwortung, indem sie dessen sexualisierte Machtausübung öffentlich machte. Der Vorfall löste nicht nur eine Welle von Medienberichten aus, sondern veranlasste weitere Betroffene, sich zu melden.

Im Anschluss an Cassies Enthüllungen reichte ein männlicher Escort, der sich selbst "Howard" nennt, im Februar 2024 eine Klage gegen die Sängerin ein. In den Gerichtsunterlagen wird behauptet, Howard habe bei den sogenannten "Freak-Offs" - privaten Treffen, bei denen Diddy angeblich mehrere Partner gleichzeitig begleitete - psychische Schäden erlitten. Er wirft Cassie vor, die Rolle einer Organisatorin und Mitverantwortlichen für die sexuellen Begegnungen übernommen zu haben, obwohl sie dies öffentlich mit "nur eine Begleitperson" bezeichnete.

Howard betont, er habe niemals der Aufzeichnung seiner intimen Momente zugestimmt und habe erst im Nachhinein von den Videoaufnahmen erfahren, was ihn zu einem sofortigen Widerspruch veranlasste. Die gerichtliche Auseinandersetzung wirft ein Schlaglicht auf die zuvor nur vage bekannten Absprachen zwischen Cassie und Diddy. Zeugen berichteten, dass Diddy im Zuge der Auseinandersetzung sogar mit einem Hammer bewaffnet vor Cassies Wohnung vorgefahren sei, was die ohnehin angespannte Situation weiter eskalierte.

Cassie hatte bereits 2023 eine Zivilklage eingereicht, in der sie Diddy vorwarf, sie über Jahre hinweg kontrolliert, körperlich misshandelt, sexuell ausgebeutet und vergewaltigt zu haben. Obwohl der Fall einen Tag nach Einreichung außergerichtlich beigelegt worden sein soll - Cassie erklärte, Diddy habe ihr 20 Millionen Dollar gezahlt - bestreitet der Rapper sämtliche Vorwürfe nach wie vor.

Der aktuelle Prozess gegen Cassie selbst könnte neue Einblicke in das Geflecht aus Macht, Missbrauch und juristischen Auseinandersetzungen geben, das seit mehreren Jahren die Musikwelt erschüttert. Der Ausgang wird von Experten als potenziell richtungsweisend für künftige Fälle von Machtmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie bewertet





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