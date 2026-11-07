Cast-Check: Was machen die Schauspieler von Nicht von schlechten Eltern heute?

Ein Blick auf die Karriere der Darsteller der ARD-Kultserie Nicht von schlechten Eltern: Wer spielt heute Tatort? Was passierte mit Ulrich Pleitgen?

Die ARD -Vorabendserie "Nicht von schlechten Eltern" zählte in den 1990er Jahren zu den erfolgreichsten Produktionen des deutschen Fern sehens. Von 1993 bis 1998 begleitete das Publikum das turbulente Leben der Familie Schefer in insgesamt 39 Episoden. Insgesamt entstanden in dieser Zeit sechs Staffeln, wobei jede Staffel aus 13 Folgen bestand. Die Serie begeisterte das deutsche Publikum über viele Jahre hinweg und schuf eine große Fangemeinde. Inzwischen sind 28 Jahre seit der Erstausstrahlung vergangen.

Dokumentation über den Verbleib der Hauptdarsteller

Viele Fans interessieren sich dafür, welchen Weg die Schauspieler in den letzten fast drei Jahrzehnten eingeschlagen haben. Während einige Stars weiter im deutschen Fernsehen präsent blieben, trafen andere schwerwiegende Verluste. Für das Originaldrama waren verschiedene prominente Darsteller verpflichtet, die ihre Rollen bis zur Einstellung der Serie konsequent spielten. Die Produktion startete mit dem Umzug der Familie Schefer nach Bremen, da Vater Wolfgang zum Kapitän zur See befördert werden sollte. Dieser Umzug war der Auslöser für zahlreiche Konflikte und Lernprozesse im Alltag der fiktiven Familie.

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Das Schicksal von Ulrich Pleitgen und Wolfgang Schefer

Ulrich Pleitgen verkörperte die Rolle des Vaters Wolfgang Schefer. In den ersten beiden Staffeln war er Kapitän zur See, bevor er in der letzten Staffel zum Flottillenadmiral aufstieg. Er stand bis kurz vor seinem Tod weiterhin vor der Kamera. Pleitgen verstarb im Jahr 2018 in Hamburg an Herzversagen. Zu seinen letzten bekannten Produktionen zählte die Serie "Immer Ärger mit Opa Charly" aus dem Jahr 2015. Für seine Leistung in "Nicht von schlechten Eltern" erhielt er den Deutschen Fernsehpreis Bambi. Darüber hinaus wurde er durch die Serie "Familie Dr. Kleist" bekannt, in der er von 2003 bis 2011 mitwirkte. Er war auch als erfolgreicher Hörbuchsprecher tätig und erhielt dafür den Deutschen Hörbuchpreis. Mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Ann-Monika Pleitgen, verband ihn eine lange gemeinsame Zeit, bis sie 2024 verstarb.

Sabine Postel als Sybille Schefer und ihre weitere Karriere

Sabine Postel übernahm die Rolle der Mutter Sybille Schefer. Sie erhielt 1994 für diese Darstellung den Bambi-Preis. Die Schauspielerin blieb der Schauspielerei durchgängig treu. Noch vor "Nicht von schlechten Eltern" war sie in Produktionen wie "Traumschiff" (1984), "Schwarzwaldklinik" (1986) oder "Ein Fall für zwei" (1989) zu sehen. Nach dem Ende der ARD-Serie agierte sie von 1999 bis 2002 in der Hit-Produktion "Nesthocker - Familie zu verschenken". Große Bekanntheit erlangte sie später als Kommissarin Inga Lürsen in der Krimireihe "Tatort". Zudem spielte sie die Anwältin Isabel von Brede in "Die Kanzlei". In dieser letztgenannten Produktion war sie im Jahr 2026 zuletzt im Fernsehen zu sehen. Postel äußerte 2024, dass sie Angst hatte, nur noch als "Mutter der Nation" stilisiert zu werden, weswegen sie bewusst andere Rollen wie die einer Rabenmutter in "Tatort" annahm.

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Weitere Hauptdarsteller wie Patrick Bach und Felix

Patrick Bach spielte die Rolle des ältesten Sohnes Felix Schefer. Er stand bereits 1981 in der ZDF-Weihnachtsserie "Silas" vor der Kamera, als er gerade einmal 13 Jahre alt war. Auch war er 1992 beim "Traumschiff" zu sehen, also im selben Jahr, in dem "Nicht von schlechten Eltern" startete. Nach dem Aus der Serie wirkte er in weiteren Serien wie "Gegen den Wind" (1999), "Großstadtrevier" (2002) oder "Der Landarzt" (2008) mit. 2022 war er beispielsweise in "Notruf Hafenkante" zu sehen. Bach machte sich zudem als Hörbuch- und Synchronsprecher einen Namen, etwa als deutsche Stimme von Samweis Gamdschie in "Der Herr der Ringe". Im Jahr 2012 nahm er an der Show "Let's Dance" teil und belegte den achten Platz. Im Laufe seiner Karriere erhielt er zwei Bambis und eine Goldene Kamera. Der 58-Jährige ist Vater von zwei Kindern, seine Ehe scheiterte jedoch.

Rückblick auf die Handlung und das Erbe der Serie

Die Geschichte der Familie Schefer war von emotionalen Höhen und Tiefen geprägt. Sybille Schefer arbeitete als Musiklehrerin am gleichen Gymnasium, auf dem ihre Kinder unterrichtet wurden. Die Familie umfasste die leiblichen Kinder Felix, Jenny, Moritz und Alexander sowie den Adoptivsohn Felix. Wolfgang Schefer versuchte so gut es ging, die Familie zusammenzuhalten, verlor manchmal aber schnell die Nerven. Seine Mutter Lisbeth half beim Haushalt, oft mit mehr oder weniger Begeisterung. Felix studierte Theologie in Tübingen und trat in der dritten Staffel sein Zivildienst an. Die Serie prägte das Abendprogramm einer ganzen Generation. Trotz des Todes von Ulrich Pleitgen bleibt das Ansehen der Serie hoch, und die weiteren Darsteller wie Sabine Postel und Patrick Bach halten das Andenken an die Kultfigur der Schefer-Familie durch ihr weiteres Schaffen wach.