Castello Lukeba überzeugt nicht nur mit solider Defensive, sondern auch mit unverwechselbarem Stil. Während einer Marketing‑Tour nach Südafrika präsentierte er trendige Sagging‑Looks, nutzte außergewöhnliche Accessoires und betonte die Bedeutung von Mode als Teil seiner Persönlichkeit. Zugleich bleibt er ein strategisch wichtiger Spieler für RB Leipzig, dessen Ausstiegsklausel und mögliche Transferwertige Diskussionen die kommende Saison prägen werden.

Der Innenverteidiger Castello Lukeba wurde kürzlich von seinen Teamkollegen zum besten Mode -Ikone des Vereins gekürt - ein Titel, den er nicht nur mit leeren Worten, sondern vor allem mit seiner Auftritts‑ und Stilvielfalt während einer Marketing‑Reise nach Südafrika verdient hat.

Während der dreiwöchigen Tour präsentierte sich der Franzose in einer Mischung aus Retro‑ und Street‑Wear, die sowohl an die Anfänge von RB Leipzig im Jahr 2009 erinnert als auch an längst vergangene Modeepochen. Damals prägten Baggyhosen, die eher an den Knien als an den Hüften hingen, das Bild junger Fußballer - ein Trend, der aus den späten 1980er Jahren stammt, in den 1990ern großen Anklang fand und Anfang der 2000er Jahre ein zweites Come‑Back erlebte.

Heute gehört dieser Look zur sogenannten Sagging‑Welle, einem Teil der aktuellen Retro‑Mode, und wird von den jungen RB‑Stars konsequent ausgelebt. In Südafrika trugen Lukeba, Johan Bakayoko und Ezechiel Banzuzi ihre Hosen bewusst tief, sodass man teils einen Blick auf das darunterliegende Outfit bekam - ein lockerer, selbstbewusster Auftritt, der perfekt zu den vielfältigen Aktivitäten der Reise passte.

Ob beim Projekttag, im Krafttraining oder beim spontanen Tanzen nach einer Trainingseinheit: Die Spieler setzten mit ihrer Kleidung ein klares Statement für Individualität und Teamgeist. Doch Lukebas modisches Repertoire reicht weit über das klassische Sagging hinaus.

Während eines Interviews bei Sport 1 überraschte er die Zuschauer, als er eine Skibrille lässig auf dem Kopf trug - ein ungewöhnliches Accessoire, das er humorvoll erklärt: "Johan Bakayoko hat mir gesagt, er bringt eine Brille mit, also dachte ich, ich probiere es auch aus". Selbstkritisch bemerkt er, dass die Brille ihm überraschend gut stehe. Für ihn ist Mode ein Ausdruck seiner Persönlichkeit: "Mit Klamotten kann man sich ausdrücken. Ich mag es, wenn es ein bisschen speziell ist.

Das ist Teil meiner Identität". Obwohl Lukeba im Sommer nicht für die französische WM nominiert wurde, nutzte er die freie Zeit, um das Land seiner Eltern, das südwestafrikanische Angola, zu besuchen. Dort kombinierte er Urlaub mit Promotion‑Events und setzte erneut modische Akzente, die seine Vielseitigkeit unterstreichen. Abseits des Stylings bleibt Lukeba ein wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft von RB Leipzig.

Mit einer Ausstiegsklausel von 90 Millionen Euro ist er ein attraktiver Spieler auf dem Transfermarkt, obwohl die Frist für einen Wechsel bereits vor dem Ende des Transferfensters im August abläuft. Der Verein hat signalisiert, dass er bereit wäre, zwischen 70 und 80 Millionen Euro für den französischen Innenverteidiger zu zahlen, doch bislang gibt es keine konkreten Anzeichen für einen Abgang.

Stattdessen plant Leipzig, Lukeba in die Kaderplanung für die kommende Saison einzubeziehen, um von seiner defensiven Stärke und seiner off‑court‑Ausstrahlung zu profitieren. Seine modischen Auftritte könnten dabei sogar als zusätzlicher Marketing‑Boost für den Club dienen, der sich zunehmend als Trendsetter sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Popkultur positioniert





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