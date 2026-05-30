Castlelake bestätigt die Überlegung eines möglichen Kaufangebots für easyJet

Castlelake L.P. (Castlelake) hat bestätigt, dass es in den Anfangsstadien der Überlegung steht, ein Kaufangebot für easyJet zu prüfen. Es kann keine Gewissheit geben, dass ein Kaufangebot vorgelegt wird, noch in Bezug auf die Bedingungen eines solchen. Castlelake muss spätestens um 17.00 Uhr am 26. Juni 2026 entweder eine Frist zur Erstellung eines Kaufangebots bekanntgeben oder bekanntgeben, dass es kein Kaufangebot plant.

MINNEAPOLIS, 29. Mai 2026 - Castlelake L.P. ( Castlelake ) verweist auf die jüngste Spekulationen in Bezug auf easyJet. Castlelake bestätigt, dass es in den Anfangsstadien der Überlegung steht, einen möglichen Kaufangebot für das Unternehmen zu prüfen.

Es wurde noch kein Ansprechpartner an das Board von easyJet herangetreten. Es kann keine Gewissheit geben, dass ein Kaufangebot vorgelegt wird, noch in Bezug auf die Bedingungen eines solchen. Gemäß Regel 2.6 (a) des Codes muss Castlelake spätestens um 17.00 Uhr am 26. Juni 2026 entweder eine Frist zur Erstellung eines Kaufangebots gemäß Regel 2.7 des Codes bekannt geben oder bekannt geben, dass es kein Kaufangebot plant.

In diesem Fall wird die Bekanntgabe als eine Erklärung behandelt, die Regel 2.8 des Codes unterliegt. Diese Frist kann nur mit Zustimmung des Panels für Übernahmen und Fusionen gemäß Regel 2.6 (c) des Codes verlängert werden. Eine weitere Bekanntgabe wird gemacht, wenn es angemessen ist. Anfragen: Castlelake, L.P.

+1 612-851-3083 / media.relations@castlelake.com Molly Blemker Dealing disclosure requirements Gemäß Regel 8.3 (a) des Codes muss jede Person, die an 1 % oder mehr einer Klasse von relevanten Wertpapieren eines Anbieterunternehmens oder eines Wertpapierbörsenbieters (sei es jeder Bietende, der nicht der Anbieter ist, für den es bekannt gegeben wurde, dass sein Angebot ausschließlich in Barzahlung erfolgt) interessiert ist, eine Offenlegungserklärung abgeben, sobald der Angebotszeitraum beginnt und, wenn später, sobald der Anbieterbietende erstmals bekannt gegeben wird. Eine Offenlegungserklärung muss Details über die Interessen und die Kurzpositionen der Person sowie die Rechte der Person, an Wertpapieren jeder von (i) dem Anbieterunternehmen und (ii) den Wertpapierbörsenbietern (soweit relevant) zu subskribieren, enthalten.

Eine Offenlegungserklärung, die von einer Person, der Regel 8.3 (a) unterliegt, abgegeben wird, muss spätestens um 15.30 Uhr (Londoner Zeit) an dem 10. Geschäftstag nach Beginn des Angebotszeitraums und, wenn geeignet, spätestens um 15.30 Uhr (Londoner Zeit) an dem 10. Geschäftstag nach der Bekanntgabe des ersten Anbieterbieters abgegeben werden. Personen, die in den relevanten Wertpapieren des Anbieterunternehmens oder eines Wertpapierbörsenbieters handeln, bevor die Frist zur Abgabe einer Offenlegungserklärung abläuft, müssen stattdessen eine Dealing-Disclosure abgeben.

Gemäß Regel 8.3 (b) des Codes muss jede Person, die an 1 % oder mehr einer Klasse von relevanten Wertpapieren des Anbieterunternehmens oder eines Wertpapierbörsenbieters interessiert ist, eine Dealing-Disclosure abgeben, wenn sie in den relevanten Wertpapieren des Anbieterunternehmens oder eines Wertpapierbörsenbieters handelt. Eine Dealing-Disclosure muss Details über den Handel, der Gegenstand ist, sowie über die Interessen und Kurzpositionen der Person in, und die Rechte der Person, an Wertpapieren jeder von (i) dem Anbieterunternehmen und (ii) den Wertpapierbörsenbietern (soweit relevant) zu subskribieren, enthalten.

Eine Dealing-Disclosure, die von einer Person, der Regel 8.3 (b) unterliegt, abgegeben wird, muss spätestens um 15.30 Uhr (Londoner Zeit) an dem Geschäftstag nach dem Datum des relevanten Handels abgegeben werden. Wenn zwei oder mehr Personen gemeinsam handeln, um einen Anteil an relevanten Wertpapieren des Anbieterunternehmens oder eines Wertpapierbörsenbieters zu erwerben oder zu kontrollieren, werden sie als eine Person für den Zweck der Regel 8.3 betrachtet.

Offenlegungserklärungen müssen auch von dem Anbieterunternehmen und dem Bietenden abgegeben werden und Dealing-Disclosures müssen auch von dem Anbieterunternehmen, dem Bietenden und den Personen abgegeben werden, die mit dem Bietenden in Konzert handeln (siehe Regeln 8.1, 8.2 und 8.4). Details über die Unternehmen, die Anbieter und Bietende sind, in Bezug auf deren relevanten Wertpapiere, Offenlegungserklärungen und Dealing-Disclosures abgegeben werden müssen, können auf der Website des Panels für Übernahmen und Fusionen unter www.thetakeoverpanel.org.uk gefunden werden, einschließlich Details über die Anzahl der relevanten Wertpapiere, die in Umlauf sind, wann der Angebotszeitraum begonnen hat und wann der erste Bietende bekannt gegeben wurde.

Sie sollten sich an das Panels Marktüberwachungsteam unter +44 (0)20 7638 0129 wenden, wenn Sie unsicher sind, ob Sie eine Offenlegungserklärung oder eine Dealing-Disclosure abgeben müssen. Veröffentlichung auf einer Website Gemäß Regel 26.1 des Codes wird eine Kopie dieser Bekanntgabe auf der Website von Castlelake (www.castlelake.com) verfügbar sein, spätestens um 12.00 Uhr (Londoner Zeit) am 1. Juni 2026.

Der Inhalt der Website, auf die in dieser Bekanntgabe verwiesen wird, ist nicht in diese Bekanntgabe eingebunden und bildet keinen Bestandteil dieser Bekanntgabe. NICHT FÜR VERÖFFENTLICHUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, TEILWEISE ODER GANZ, DIREKT ODER INDIREKT, IN, INTO ODER VON JEDER JURISDIKTION, WO DAS ZU TUN WÜRDE, EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN GESETZE ODER REGULIERUNGEN SOLLE. DIES IST EINE BEKANNTGABE, DIE REGEL 2.6 (a) DES CODES ZU TUN HABE





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