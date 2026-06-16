Cat Lake First Nation und Lac Seul First Nation genehmigen Projekt Springpole

Cat Lake First Nation und Lac Seul First Nation haben ihre bahnbrechende, von den Anishinaabe geleitete Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen und genehmigen das Projekt Springpole vorbehaltlich der Einhaltung von 35 verhandelten Bedingungen.

Cat Lake First Nation und Lac Seul First Nation haben ihre bahnbrechende, von den Anishinaabe geleitete Umwelt verträglichkeitsprüfung abgeschlossen und genehmigen das Projekt Springpole vorbehaltlich der Einhaltung von 35 verhandelten Bedingungen.

First Mining, Cat Lake First Nation und Lac Seul First Nation haben eine Term-Sheet-Vereinbarung über wichtige Vorteile, Umweltschutzmaßnahmen und Bedingungen abgeschlossen. Die von den Anishinaabe geleitete Umweltverträglichkeitsprüfung (ALIA) für das Goldprojekt Springpole wurde von der Cat Lake First Nation und der Lac Seul First Nation durchgeführt.

Die Chiefs und Gemeinderäte von Cat Lake und Lac Seul haben informiert, dass die Nations das Projekt Springpole vorbehaltlich wichtiger Bedingungen, die in einer Vereinbarung zwischen First Mining, Cat Lake und Lac Seul dargelegt wurden, genehmigen. Die Term-Sheet-Vereinbarung enthält 35 Bedingungen, darunter Umwelt- und Gewässerschutz, kulturelle und sozioökonomische Schutzmaßnahmen, wirtschaftliche Teilhabe und Gesundheitsförderung in der Gemeinde.

Die Genehmigung des Projekts durch die Chiefs und Räte von Cat Lake und Lac Seul unterliegt der Bedingung, dass die Term-Sheet-Vereinbarung in eine verbindliche Vereinbarung für das Projekt Springpole umgewandelt wird. Die Cat Lake First Nation ist eine Anishinaabe-Gemeinde im Nordwesten Ontarios und hat 830 registrierte Mitglieder, von denen 653 im Reservat der Cat Lake First Nation leben. Die Mitglieder der Cat Lake First Nation sprechen traditionell Anishinaabemowin.

Die Lac Seul First Nation ist eine Anishinaabe-Gemeinschaft im Nordwesten Ontarios und besteht aus fünf unterschiedlichen Gemeinden. Die Mitglieder der Lac Seul First Nation sprechen traditionell Anishinaabemowin.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole und das Goldprojekt Duparquet. First Mining besitzt außerdem eine 20-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow sowie eine bedeutende Beteiligung an der Seva Mining Corp





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