Catalina Mancera gibt Geburt ihres Sohnes Makhai bekannt - ein Geschenk von Marshawn Kneeland

Catalina Mancera hat die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Makhai bekannt gegeben. Makhai ist das Kind von Mancera und dem verstorbenen NFL-Spieler Marshawn Kneeland. Die Geburt ist rund sieben Monate nach Kneelands Tod passiert. Mancera hat die Nachricht auf Instagram geteilt, wo sie auch ein Video bei gefügt hat, auf dem zu sehen ist, wie sie Kneeland den positiven Schwangerschaftstest zeigte.

Rund sieben Monate nach dem Tod des ehemaligen NFL -Spielers Marshawn Kneeland ist seine schwangere Partnerin Catalina Mancera in einen emotionalen Post auf Instagram eingestiegen. In der Bilderserie hat sie die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Makhai am 11.

Juni verkündet. Makhai trägt auf einem der Bilder sogar einen Strampler mit der Aufschrift "Kneeland" und dessen letzter Rückennummer, der 94. Mancera hat dem Posting auch ein Video bei gefügt, auf dem zu sehen ist, wie sie Kneeland den positiven Schwangerschaftstest zeigte. Kneelands Tod war am 6.

November 2025 passiert, als er in eine Verkehrskontrolle geraten war. Er entzog sich der Kontrolle und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Rund drei Stunden später wurde er tot aufgefunden. Die Polizei hatte zuvor Hinweise auf einen möglichen Suizidversuch Kneelands erhalten, was mittlerweile bestätigt ist.

Der Defensivspieler hatte erst 2024 den Sprung in die NFL geschafft und spielte gerade seine zweite Saison für die Dallas Cowboys. Das Franchise kümmert sich nun um Mancera und Sohn Makhai. Die Cowboys hatten bereits nach Kneelands Tod eine Stiftung für ihn ins Leben gerufen, um Mancera und das gemeinsame Baby finanziell zu unterstützen





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