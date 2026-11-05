Catch Us 2026: Promi-Jagd durch Europa startet im November auf ProSieben

ProSieben startet im November 2026 die neue Show Catch Us. Vier Promis verstecken sich fünf Tage in europäischen Großstädten vor Jägern. Alle Details zu Start, Kandidaten und Stream.

Die unterhaltungsstarke Sendereihe Catch Us. Die Jagd durch Europa startet im November 2026 auf dem Sender ProSieben. Bei dieser neuen Format-Idee müssen vier Prominente fünf Tage lang unentdeckt in europäischen Großstädten überleben. Während dieser Zeit verfolgen sechs Jäger-Teams die Stars, um sie aufzuspüren.

Jagd-Start und Technische Voraussetzungen

Die eigentliche Jagd beginnt bereits am 17. Oktober 2026. An diesem Tag gibt Gamemaster Steven Gätjen in einem Studio in Köln den offiziellen Startschuss für das Abenteuer. Obwohl die Aufzeichnungen schon im Oktober stattfinden, wird das TV-Event erst im November als dreitägige Sondersendung ausgestrahlt. Die erste Ausgabe sendet ProSieben direkt im Anschluss an die Sendung TV total.

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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zu Beginn einen entscheidenden Vorsprung von einer Stunde. Dieser Startvorsprung ist notwendig, bevor die sechs Hunter-Duos die Verfolgung durch drei europäische Großstädte aufnehmen. Die aufgezeichneten Szenen werden anschließend für das Fernsehen aufbereitet und in Folgeform ausgestrahlt.

Rollenspiel und Strategien der Prominenten

Die vierTargets stehen in direktem Wettbewerb zu den Hunter-Teams. Neben Andrea Kiewel aus dem ZDF-Fernsehgarten und Chris Tall, der als Comedian und Moderator bekannt ist, treten Jenke von Wilmsdorff mit seinem Sohn Jánik von Wilmsdorff sowie ein Team aus Zwillingsbrüdern an. Jedes Team verfolgt dabei individuelle Taktiken, um den Jägern zu entkommen.

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Chris Tall beschreibt seine Strategie als eine Mischung aus Ruhe und Zurückhaltung. Als Comedian will er nicht auffallen, möglichst wenig reden und sich in der Menge verstecken. Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik behalten ihre genauen Pläne bis zum letzten Moment für sich. Diese Unvorhersehbarkeit soll die Jäger verwirren und die Chancen auf ein erfolgreiches Überleben erhöhen.

Die beiden Zwillingsbrüder sind als Moderatoren und Creator im Social-Media-Bereich aktiv. Ihre Stärke liegt in ihrer enormen Reichweite und ihrem Netzwerk. Allerdings stellt die Tatsache, dass keiner der Brüder einen Führerschein besitzt, eine große Herausforderung dar. Ohne eigenes Fahrzeug müssen sie sich für die Fortbewegung auf alternative, potenziell langsamere Mittel verlassen.

Technik und Unterstützung durch Fans

Die Prominenten sind bei ihrer Flucht nicht allein auf sich gestellt. Eine mobile App spielt eine zentrale Rolle bei der Show. Über diese digitale Plattform kann die Online-Community Hinweise zum Aufenthaltsort der flüchtenden Prominenten sammeln und weitergeben. So können die Fans die Hunter-Teams bei ihrer Suche aktiv unterstützen.

Ein weiterer Faktor ist die soziale Reichweite der Teilnehmer. Das Creator-Team verfügt gemeinsam über rund sieben Millionen Follower. Diese große基数 an Followern dürfte bei der Suche nach Informationen über die Gejagten oder bei der Organisation von Rückzugsorten von großem Vorteil sein. Die Vernetzung ermöglicht es den Targets, schneller auf neue Gefahrensituationen zu reagieren.

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Ein besonderes Erkennungsmerkmal erschwert die Flucht jedoch erheblich. Alle vier Prominenten tragen während der gesamten Jagd rot-weiße Ringelshirts. Dieses auffällige Kleidungsstück sorgt dafür, dass sich die Stars kaum natürlich in die Bevölkerung integrieren können. Sie sind auf den ersten Blick erkennbar und müssen daher ihre Deckung ständig wechseln.

Interaktion und Aufgaben im Alltag

Einfach nur versteckt zu bleiben, reicht für den Erfolg nicht aus. Die Targets müssen während der fünf Tage verschiedene Aufgaben erfüllen. Diese Aufgaben zwingen die prominenten Teilnehmer immer wieder dazu, ihre Deckung zu verlassen und in die Öffentlichkeit zu treten. Sie müssen sich in der Stadt bewegen, was die Sichtbarkeit erhöht.

Das Prinzip der Show erinnert an ein großangelegtes Versteckspiel. Die Spannung entsteht durch die Kombination aus physischer Flucht und strategischer Planung. Die Zuschauer können selbst Teil des Geschehens werden, indem sie in der App mitwirken. Dies schafft eine direkte Verbindung zwischen den Fernsehzuschauern und den teilnehmenden Prominenten.