Catch Us: Andrea Kiewel verrät sich im Radio und flieht in den Supermarkt

In der zweiten Folge von Catch Us verrät ein Radioauftritt Andrea Kiewels Aufenthaltsort in Venedig. Das Finale folgt am Donnerstag.

In der zweiten Folge von Catch Us. Die Jagd durch Europa wird Andrea Kiewel zur Zitterpartie. Die Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens, 61 Jahre alt, musste in Venedig eine heikle Aufgabe lösen: Sie sollte in einer italienischen Radio- oder Fernsehsendung auftreten, ohne dabei von ihren Verfolgern entdeckt zu werden.

Zunächst gelang ihr der Auftritt, doch genau dieser Auftritt machte ihr Versteck öffentlich. Ihre Verfolger Alina Merkau und Matthias Killing hörten den Radiobeitrag mit und erfuhren dadurch, wo sich die Gejagte aufhielt.

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Radioauftritt in Venedig verrät Andrea Kiewels Versteck

Andrea Kiewel erfüllte ihre Tagesaufgabe mit einem Live-Auftritt im italienischen Radio, verriet damit aber ihren Verfolgern den Aufenthaltsort. Im Studio plauderte sie über die Promi-Jagd und sang bestens gelaunt den Song Felicità.

Zuvor hatte sie zahlreiche Sender in Venedig angerufen, ohne Erfolg. Kiewel klagte, die Italiener hielten sie für einen verrückten Spinner, und fragte, ob sie denn Michelle Hunziker sei.

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Schließlich erkannte der Moderator Alberto die Fernsehgarten-Moderatorin am Telefon. Er begrüßte seinen Gast im Studio begeistert und gab zu, dass die Begegnung eine große Überraschung für ihn war.

Alina Merkau und Matthias Killing folgen der Spur nach Venedig

Die Frühstücksfernsehen-Moderatoren Alina Merkau, 40 Jahre alt, und Matthias Killing, 47 Jahre alt, eilten nach dem Hinweis direkt zum Sender. Dort trafen sie jedoch nur noch Alberto an, Kiewel war bereits verschwunden.

Erst nach kurzem Zögern verriet der Moderator einen Tipp, der die beiden zum Aufenthaltsort führte. Ein weiteres Duo, die Reality-Stars Serkan und Cecilia, hatte die Spur ebenfalls aufgenommen, befand sich zu diesem Zeitpunkt aber noch in Ljubljana.

Der Weg gestaltete sich für Serkan und Cecilia schwierig. Cecilia warf Serkan vor, sich wie ein bockiges Kind zu verhalten, während Serkan die hektischen Morgenstunden ablehnte und sich über den Stress beklagte. Trotzdem erreichten die beiden Venedig und kamen Kiewel dabei immer näher.

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Supermarkt-Versteck und Finale am Donnerstag

Andrea Kiewel suchte im Supermarkt Deckung, während Alina Merkau und Matthias Killing nur wenige Meter entfernt waren. Die Verfolger durften der Gejagten per Videocall drei Fragen zu ihrem Aufenthaltsort stellen.

Für das Jäger-Duo Betty Taube, 31 Jahre alt, und Timo Scheider, 47 Jahre alt, war die Jagd dagegen beendet. Die beiden befanden sich am weitesten von den Flüchtenden entfernt und konnten die Verfolgung nicht mehr fortsetzen.

Im großen Finale am Donnerstag entscheidet sich, wer seinen Verfolgern entkommt und wer auf den letzten Metern geschnappt wird. Die Entscheidung fällt damit in der nächsten Folge der Show.