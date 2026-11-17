Alle Infos zur ProSieben-Show Catch Us Die Jagd Durch Europa: Kandidaten wie Chris Tall und Andrea Kiewel, Sendetermine im November 2026 und Regeln der Jagd.

Die neue Unterhaltungssendung " Catch Us. Die Jagd durch Europa" wurde im November 2026 bei ProSieben ausgestrahlt. Dieses Format stellt eine spektakuläre Herausforderung dar, bei der prominente Teilnehmer fünf Tage lang unbemerkt untertauchen müssen. Gleichzeitig sind sechs Hunter-Teams damit beauftragt, diese Personen aufzuspüren. Die Show verbindet Elemente eines großen Versteckspiels mit intensiver Verfolgungsjagd quer durch europäische Großstädte.

Die Kernmechanik der Europäischen Jagd

Die eigentliche Jagd begann bereits am 17. Oktober 2026, obwohl die erste Ausgabe der Sendung erst im November im Fernsehen zu sehen war. Der Startschuss für das Abenteuer erfolgte in einem Studio in Köln. Dort gab der Gamemaster Steven Gätjen das Signal für den Beginn des Events. Die aufgezeichneten Szenen der Jagd wurden anschließend als dreitägiges TV-Event gesendet, das direkt im Anschluss an die Sendung "TV total" lief. Weitere Episolen folgten in den darauffolgenden Tagen.

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Bei diesem speziellen Format mussten vier Prominente sowie drei prominente Einzelpersonen beziehungsweise Teams über einen Zeitraum von fünf Tagen versuchen, nicht von ihren Verfolgern entdeckt zu werden. Alle vier sogenannten Targets erhielten zu Beginn einen zeitlichen Vorsprung von einer Stunde. Erst nach Ablauf dieser Stunde begann die eigentliche Jagd durch drei europäische Großstädte. Insgesamt sechs Hunter-Duos versuchten dabei, die prominenten Teilnehmer aufzuspüren. Das Prinzip der Show erinnert stark an ein großangelegtes Versteckspiel, das jedoch durch professionelle Jäger-Teams erheblich erschwert wird.

Ein zentrales Element der Jagd sind verschiedene Aufgaben, die die Targets während der fünf Tage erfüllen müssen. Diese Aufgaben zwingen die Teilnehmer immer wieder dazu, ihre Deckung zu verlassen und in die Öffentlichkeit zu treten. Einfach nur versteckt zu bleiben, reicht für das Überleben in der Show nicht aus. Erschwert wurde die Flucht zusätzlich durch ein auffälliges Erkennungsmerkmal, das alle vier Prominenten während der gesamten Jagd trugen. Alle Targets mussten sich in rot-weißen Ringelshirts bewegen, was sie für die Hunter leicht identifizierbar machte.

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Strategien und Rollen der Teilnehmer

Die Teilnehmer der Show brachten unterschiedliche Hintergründe und Strategien mit. Andrea Kiewel, die unter anderem aus dem "Fernsehgarten" bekannt ist, erklärte im Vorfeld, dass sie versuchen wollte, der sprichwörtliche rosa Elefant im Raum zu sein. Sie stellte sich der Herausforderung der Tarnung in der Öffentlichkeit. Chris Tall ist als Comedian und Moderator bekannt. Er beschrieb die Show als eine Mischung aus einer Klassenfahrt, einer Verfolgungsjagd und dem Versteckspiel seiner Kindheit. Seine persönliche Strategie bestand darin, ruhig zu bleiben, nicht aufzufallen und möglichst wenig zu reden.

Jenke von Wilmsdorff trat gemeinsam mit seinem Sohn Jánik von Wilmsdorff an. Über ihre genaue Strategie wollten sie im Vorfeld der Aufzeichnungen nichts verraten und behielten diese für sich. Ein weiteres Paar in der Show waren die Zwillingsbrüder, die als Moderatoren und Creator aktiv sind. Für sie war es eine besondere Herausforderung, dass keiner der beiden Brüder einen Führerschein besaß. Dies erschwerte ihre Fortbewegung bei der Jagd erheblich, da sie auf andere Verkehrsmittel angewiesen waren.

Auch andere Teilnehmer kamen mit spezifischen Voraussetzungen in die Sendung. Zwei Creator-Freunde brachten sportliche Erfahrung in die Show ein. Gemeinsam verfügten sie über eine große Social-Media-Reichweite von rund sieben Millionen Followern. Diese breite Reichweite dürfte ihnen bei der Suche nach Informationen über die Gejagten sowie bei der Organisation ihrer eigenen Tarnung hilfreich gewesen sein. Die verschiedenen Persönlichkeiten schufen so ein dynamisches Gefüge aus unterschiedlichen Ansätzen zur Flucht.

Die Rolle der Community und Streaming-Optionen

Neben den klassischen Jagdmethoden spielte die digitale Welt eine entscheidende Rolle. In einer App konnte die Online-Community Hinweise zum Aufenthaltsort der flüchtenden Prominenten geben. Die Zuschauer hatten somit die Möglichkeit, direkt an der Suche teilzunehmen und die Hunter bei ihrer Aufgabe zu unterstützen. Die jeweiligen Targets waren dabei nicht auf sich allein gestellt, denn auch ihre Communitys konnten Hinweise sammeln und weitergeben. Dieses interaktive Element verband das traditionelle Fernsehen mit moderner Social-Media-Partizipation.

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Für Zuschauer, die die Show nicht live verfolgen konnten, boten verschiedene Streaming-Plattformen die Möglichkeit, die Folgen nachzuschauen. Die Frage, wo die Show online zu sehen ist, wurde durch die Verfügbarkeit in gängigen Streaming-Diensten beantwortet. Die Ausstrahlung im November 2026 ermöglichte es einem breiten Publikum, der Jagd durch Europa zu folgen. Die Kombination aus physischer Jagd im echten Leben und digitaler Unterstützung schuf ein neues Format im deutschen Fernsehprogramm.

Die beiden Seiten der Show, die prominenten Targets und die Hunter-Teams, standen sich in einem spannenden Kräftemessen gegenüber. Die Targets mussten ihr Wissen um Tarnung und Strategie einsetzen, um den fünf Tagen standzuhalten. Die Hunter-Teams nutzten ihre Fähigkeiten zur Beobachtung und Suche, um die Spuren der Prominzenten zu finden. Diese Konstellation sorgte für eine hohe Spannung bis zum Ende des Events. Die Ausstrahlung bei ProSieben positionierte die Show als eventreiches Format, das Unterhaltung und Interaktion neu definierte.

Die Details zur Show wurden im Überblick zusammengefasst, um Interessierten alle wichtigen Informationen bereitzustellen. Von den Sendeterminen bis hin zu den konkreten Regeln der Jagd war alles dokumentiert. Die Produktion in Köln und die Ausstrahlung in drei europäischen Großstädten unterstrichen die internationale Ausrichtung des Formats. Die Teilnehmer, die Hunter und die beteiligten Sender sorgten für ein Medienereignis, das über den klassischen Fernsehkonsum hinausging. Die Rezeption der Sendung zeigte, wie stark das Interesse an interaktiven Formaten mit realen Herausforderungen ist.