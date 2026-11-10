Catch Us: Jenke von Wilmsdorff platzt in fremde Hochzeit in Amsterdam

Die ProSieben-Show Catch Us startet am Dienstag, 10. November. Jenke von Wilmsdorff und Sohn Jánik bitten in Amsterdam um ein Selfie mit einem Brautpaar.

Die neue ProSieben-Show Catch Us. Die Jagd durch Europa nimmt ihre Zuschauer mit auf eine Flucht quer durch den Kontinent. Gleich in der ersten Folge sorgte TV-Reporter Jenke von Wilmsdorff (61) für einen ungewöhnlichen Moment: Gemeinsam mit seinem Sohn Jánik (31) platzte er in Amsterdam mitten in eine fremde Trauung und bat das Brautpaar um ein Selfie.

Eigentlich sollten sich Vater und Sohn unauffällig verhalten. Die Aktion war Teil einer Challenge, die die Flüchtenden während der Jagd bestehen müssen. Moderiert wird die Sendung von Steven Gätjen (54), der die Teilnehmer auf ihrem Weg durch Europa begleitet.

Also read Darum mied sie Social Media so lange

Wie die Selfie-Challenge in Amsterdam ablief

Jenke von Wilmsdorff kündigte seine Fotoaktion während der Trauung in Amsterdam an und erklärte, das Team gehöre zu einer deutschen TV-Show. Er entschuldigte sich ausdrücklich für die Störung und bat um ein einziges Foto, damit er und sein Sohn die Challenge gewinnen könnten.

Das Brautpaar ließ sich auf die ungebetenen Gäste ein. Jenke von Wilmsdorff zeigte sich danach erleichtert und bedankte sich ausdrücklich beim Paar. Jánik von Wilmsdorff reagierte fassungslos darauf, dass die Aufgabe tatsächlich gelungen sei.

Advertisement

Die Regeln der Jagd sind klar strukturiert. Die drei Flüchtenden müssen in den fünf Tagen der Jagd ihren Verfolgern entkommen und tragen dabei rot-weiß gestreifte Shirts. Unterwegs warten immer wieder Challenges, die sie bestehen müssen.

Die Jäger und die Flüchtenden der Staffel

Neben Jenke von Wilmsdorff und Jánik von Wilmsdorff sind auch Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel (61) und Comedian Chris Tall (35) auf der Flucht. Insgesamt versuchen sechs prominente Duos, die drei Flüchtenden mithilfe von Hinweisen aus den Social-Media-Communitys aufzuspüren.

Zu den Jägern gehören unter anderem die YouTube-Zwillinge Benni Wolter (35) und Dennis Wolter (35), die Frühstücksfernsehen-Moderatoren Alina Merkau (40) und Matthias Killing (47) sowie die Reality-Stars Cecilia Asoro (30) und Serkan Yavuz (33). Ebenfalls dabei sind Betty Taube (31) und Rennfahrer Timo Scheider (47), das Influencer-Paar Maren (34) und Tobias Wolf (35) sowie die Creator Rick Azas (32) und Alex Freerun (27).

Jeden Tag scheidet das Jäger-Duo aus, das am weitesten von den Flüchtenden entfernt ist. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass sich das Feld im Verlauf der Staffel stetig verkleinert.

Advertisement

Start der Staffel und Sendetermine bei ProSieben

Die komplette Staffel von Catch Us ist ab Dienstag, 10. November, bei ProSieben und Joyn zu sehen. Die Sender zeigen alle Folgen an drei Tagen hintereinander, sodass Zuschauer die Jagd am Stück verfolgen können.

Wie erfolgreich die Flucht verläuft, zeigte bereits die erste Folge. Andrea Kiewel fand in Venedig zwar ein Brautpaar, scheiterte jedoch beim Singen. Chris Tall suchte in Lissabon vergeblich nach frisch Vermählten.

Beide Flüchtenden mussten deshalb je 20 Sekunden einer Tonaufnahme veröffentlichen, die ihren Aufenthaltsort andeutet. Die Jäger können so Hinweise auswerten und ihre Suche gezielt fortsetzen. Am Mittwoch und Donnerstag geht die Promi-Jagd jeweils um 20.15 Uhr bei ProSieben weiter.