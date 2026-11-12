Caterpillar profitiert vom KI-Boom: Starkes drittes Quartal und neue Stromaufträge

Caterpillar übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen. Stromlösungen für KI-Rechenzentren treiben Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand des Konzerns.

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar profitiert zunehmend vom KI-Boom. Der US-Konzern, der neben Bau- und Bergbaumaschinen auch Motoren, Gasturbinen und Lokomotiven herstellt, verkauft Stromversorgungssysteme für KI-Rechenzentren. Zugleich legte Caterpillar im dritten Quartal operativ deutlich zu und übertraf die Erwartungen der Analysten.

Der weltweite Ausbau von Rechenzentren lässt den Energiebedarf stark steigen. Vor allem große Technologiekonzerne und sogenannte Hyperscaler benötigen eine leistungsfähige, zuverlässige und schnell verfügbare Strominfrastruktur. Da Netzanschlüsse vielerorts nicht schnell genug bereitgestellt werden können, gewinnen dezentrale Energielösungen an Bedeutung.

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Stromversorgung für KI-Rechenzentren als neues Wachstumsfeld

Caterpillar sieht im Geschäft mit der Stromversorgung von KI-Rechenzentren einen wichtigen Zukunftsmarkt. Das Unternehmen bietet dafür Gasmotoren, Gasturbinen, Batteriespeicher und weitere Stromversorgungssysteme an. Diese Produkte treffen auf eine hohe Nachfrage bei Hyperscalern wie Microsoft oder Amazon AWS.

Im Januar 2026 vereinbarte Caterpillar eine strategische Allianz mit der American Intelligence & Power Corporation (AIP). Im Rahmen der Kooperation sollen Gasmotoren und Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von 2 Gigawatt geliefert werden. Damit soll der geplante Monarch Compute Campus ab 2027 eigenständig mit Strom versorgt werden.

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Im April 2026 folgte ein weiteres bedeutendes Rahmenabkommen mit ProPetro (PROPWR). Die Vereinbarung sieht den Verkauf zusätzlicher Stromerzeugungskapazitäten von bis zu 2,1 Gigawatt bis zum Jahr 2031 vor. Außerdem unterstützt Caterpillar ein großes KI-Rechenzentrumsprojekt von Microsoft in West Texas.

Künstliche Intelligenz in Maschinen und Werken

Caterpillar setzt auch im Kerngeschäft verstärkt auf künstliche Intelligenz. Auf der Technikmesse CES stellte der Konzern im Januar den sprachgesteuerten Cat AI Assistant vor und baute die Zusammenarbeit mit Nvidia aus. Die Rechenplattform Jetson Thor von Nvidia soll KI direkt auf Bau-, Bergbau- und Energiemaschinen bringen.

Im September vereinbarte Caterpillar zudem eine Kooperation mit dem Robotik-Spezialisten FieldAI. Gemeinsam wollen beide Partner sogenannte physische KI auf Baustellen und in Fabriken bringen. Gemeint sind Roboter und Maschinen, die ihre Umgebung erfassen und selbstständig handeln. Erste Anwendungen sind autonome Inspektionen sowie digitale Zwillinge von Werken und Baustellen. Finanzielle Details nannte Caterpillar nicht.

Wie weit die Autonomie bereits fortgeschritten ist, zeigt der Baustoffproduzent Luck Stone. In einem 18-monatigen Pilotbetrieb bewegten fahrerlose Cat-Muldenkipper mehr als 3,5 Millionen Tonnen Gestein. Nun weitet Luck Stone die Technik auf zwei weitere Steinbrüche in Virginia aus, wobei sie erstmals auf dem kleineren Modell Cat 775 läuft. Bis 2030 will Caterpillar die Zahl seiner autonomen Muldenkipper gegenüber 2024 verdreifachen.

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Starke Quartalszahlen und steigender Auftragsbestand

Caterpillar hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg unerwartet deutlich von 4,95 USD auf 7,20 USD. Damit lag das Unternehmen deutlich über der Konsenserwartung von 7,08 USD.

Auch beim Umsatz überzeugte Caterpillar. Die Umsatzerlöse legten um 17,68% auf 20,68 Mrd. USD zu und fielen damit besser aus als erwartet. Der Zuwachs profitierte vor allem vom dynamischen Wachstum im Segment Power & Energy. Im klassischen Baumaschinen-Segment verbuchte der Konzern ein Umsatzplus von 18%, unterstützt auch durch Preiserhöhungen.

Der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals stieg ebenfalls stark an, und zwar um rund 96% auf 78 Mrd. USD. Den größten Beitrag leistete die starke Nachfrage im Segment Power & Energy. Angesichts dieser Entwicklung dürften die Konsenserwartungen für Caterpillar weiter steigen.