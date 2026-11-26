Cathay General Bancorp: Aktie legt nach Aufstockung des Rückkaufprogramms auf $200 Millionen zu Von Investing.com
Cathay General Bancorp: Aktie legt nach Aufstockung des Rückkaufprogramms auf $200 Millionen zu
) verzeichnete am Mittwoch im nachbörslichen Handel ein Plus von 3,3 %, nachdem das Unternehmen die aufsichtsrechtliche Genehmigung für eine Aufstockung seines bestehenden Aktienrückkaufprogramms um $50 Millionen erhalten hatte.
Damit steigt das gesamte autorisierte Rückkaufvolumen auf $200 Millionen. Das erweiterte Programm hat dieselbe Laufzeit wie der ursprüngliche Plan und endet am 23. April 2027. Das Unternehmen hatte das Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von zunächst $150 Millionen am 23.
April 2026 beschlossen. Bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe hat Cathay General Bancorp 1.407.189 Aktien zu einem Durchschnittskurs von $61,86 je Aktie erworben. Nach der jüngsten Erhöhung stehen im Rahmen des Programms noch Mittel in Höhe von rund $113 Millionen zur Verfügung. Die Gesellschaft verfügt über rund 65.720.263 ausstehende Stammaktien.
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